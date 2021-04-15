Неймовірні собачі "до – після": коли грумери не працювали через локдаун

У Великій Британії через локдаун понад місяць не працювали грумінг-студії. Врешті, коли заборона на їхню роботу була знята, щасливі господарі відправили своїх собак на стрижки.

Грумер Скотт Лірмут із Брайтона поділився чарівними перевтіленнями собак. Із неохайних і розкуйовджених вони стали доглянутими модниками з укладками.

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Грумінг-салони нарешті запрацювали

У перший день відкриття, і найближчого тижня у салоні Скотта – повний запис. Власники активно записують своїх волохатих улюбленців, грумінг яких не могли проводити у домашніх умовах.

Що таке грумінг?

Це сервіс із догляду за хутром тварин. Може включати купання, стрижку та інші процедури. Виконується як для собак, так і котів.

"Насправді приємно знову побачити трансформацію від неохайного до казкового", – зазначив власник грумінг-студії. Він додав, що і клієнти, і їхні собаки люблять відвідувати салон. Тому локдаун тяжко вдався усім трьом сторонам: пухнастим чотирилапим, грумінг-студіям і власникам собак.

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До і після відвідин грумера



Лабрадудль Манго був неохайним, а став елегантним



Кокер-спаніель Отто став дуже поважним



Ферн породи пучон виглядає надто мило з новою зачіскою

Скотт висловив сподівання, що найближчим часом його студію не доведеться закривати знову. Він, звісно, не проти наводити красу для песиків, але краще робити це регулярно, а не нальотами раз на 2 – 3 місяці.