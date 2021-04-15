Неймовірні собачі "до – після": коли грумери не працювали через локдаун

Джерело:The Sun
У Великій Британії через локдаун понад місяць не працювали грумінг-студії. Врешті, коли заборона на їхню роботу була знята, щасливі господарі відправили своїх собак на стрижки.
Грумер Скотт Лірмут із Брайтона поділився чарівними перевтіленнями собак. Із неохайних і розкуйовджених вони стали доглянутими модниками з укладками.
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У перший день відкриття, і найближчого тижня у салоні Скотта – повний запис. Власники активно записують своїх волохатих улюбленців, грумінг яких не могли проводити у домашніх умовах.
"Насправді приємно знову побачити трансформацію від неохайного до казкового", – зазначив власник грумінг-студії. Він додав, що і клієнти, і їхні собаки люблять відвідувати салон. Тому локдаун тяжко вдався усім трьом сторонам: пухнастим чотирилапим, грумінг-студіям і власникам собак.
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Скотт висловив сподівання, що найближчим часом його студію не доведеться закривати знову. Він, звісно, не проти наводити красу для песиків, але краще робити це регулярно, а не нальотами раз на 2 – 3 місяці.Ви проявляєте любов до свого песика, коли дбаєте про його харчування, адже збалансований раціон – основа повноцінного життя наших чотирилапих друзів. Обирайте високоякісні корми Purina®, до складу яких входять вітаміни та мінерали, що забезпечують гармонійний розвиток та міцний імунітет вашого улюбленця.