Смугасті бандити: 20 кумедних і милих фото єнотів з усього світу

15 вересня 2021 , 20:06
Читать новость на русском

Джерело:

Boredpanda

Єноти рідко залишають байдужими любителів тварин. Ці пухнастики мають на морді маску, що робить їх схожими на справжніх "бандитів".

Єноти – дуже хитрі тваринки. Можливо, саме тому ми їх так любимо – адже хитрість спонукає їх на безрозсудні та дуже смішні вчинки. Подивіться добірку веселих фото з єнотами, щоб підняти собі настрій.

Актуально Що потрібно знати, обираючи собаку з притулку: важливі поради та застереження

  1. Йому все одно, що від нього тхне сміттям, головне – обійняти друга


Фото фейсбук-сторінка Raccooncore

  1. Чудове місце для вечірки


Фото фейсбук-сторінка Raccooncore

  1. Цей єнот – вправний вершник


Фото фейсбук-сторінка Raccooncore

  1. До зими готовий


Фото фейсбук-сторінка Raccooncore

  1. Молиться на снеки


Фото фейсбук-сторінка Raccooncore

  1. В барі з друзями


Фото фейсбук-сторінка Raccooncore

Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про яких дбати легко з Purina®. Збалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.

  1. "Психологічна допомога. Доктор всередині"


Фото фейсбук-сторінка Raccooncore

  1. Останній огірочок в банці


Фото фейсбук-сторінка Raccooncore

  1. Упіймали на місці злочину


Фото фейсбук-сторінка Raccooncore

  1. Вправний мисливець на сосиски


Фото фейсбук-сторінка Raccooncore

  1. Злодій за склом


Фото фейсбук-сторінка Raccooncore

  1. Нікого не нагадує?


Фото фейсбук-сторінка Raccooncore

  1. Краще не чіпати його їжу


Фото фейсбук-сторінка Raccooncore

  1. Цей єнот вміє обирати смаколики


Фото фейсбук-сторінка Raccooncore

  1. Спеціальний єнот для миття підлоги


Фото фейсбук-сторінка Raccooncore

  1. Вкрав і про що не шкодує


Фото фейсбук-сторінка Raccooncore

  1. Ймовірно, цей хитрий звір "знепритомнів" від голоду


Фото фейсбук-сторінка Raccooncore

  1. Коли смаколики справді до душі


Фото фейсбук-сторінка Raccooncore

  1. Прийшов у своїх єнотових справах


Фото фейсбук-сторінка Raccooncore

Схоже Власники "приборкали" своїх тварин кумедними способами: курйозні фото

  1. Коли лапки надто короткі


Фото фейсбук-сторінка Raccooncore

Автор: Аліна Рудченко