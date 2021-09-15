Смугасті бандити: 20 кумедних і милих фото єнотів з усього світу

Єноти рідко залишають байдужими любителів тварин. Ці пухнастики мають на морді маску, що робить їх схожими на справжніх "бандитів".

Єноти – дуже хитрі тваринки. Можливо, саме тому ми їх так любимо – адже хитрість спонукає їх на безрозсудні та дуже смішні вчинки. Подивіться добірку веселих фото з єнотами, щоб підняти собі настрій.

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Йому все одно, що від нього тхне сміттям, головне – обійняти друга



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Чудове місце для вечірки



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Цей єнот – вправний вершник



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До зими готовий



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Молиться на снеки



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В барі з друзями



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"Психологічна допомога. Доктор всередині"

Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про якихЗбалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.



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Останній огірочок в банці



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Упіймали на місці злочину



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Вправний мисливець на сосиски



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Злодій за склом



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Нікого не нагадує?



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Краще не чіпати його їжу



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Цей єнот вміє обирати смаколики



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Спеціальний єнот для миття підлоги



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Вкрав і про що не шкодує



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Ймовірно, цей хитрий звір "знепритомнів" від голоду



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Коли смаколики справді до душі



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Прийшов у своїх єнотових справах



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Коли лапки надто короткі



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