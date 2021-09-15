Смугасті бандити: 20 кумедних і милих фото єнотів з усього світу
Джерело:Boredpanda
Єноти рідко залишають байдужими любителів тварин. Ці пухнастики мають на морді маску, що робить їх схожими на справжніх "бандитів".
Єноти – дуже хитрі тваринки. Можливо, саме тому ми їх так любимо – адже хитрість спонукає їх на безрозсудні та дуже смішні вчинки. Подивіться добірку веселих фото з єнотами, щоб підняти собі настрій.
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Йому все одно, що від нього тхне сміттям, головне – обійняти друга
Фото фейсбук-сторінка Raccooncore
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Чудове місце для вечірки
Фото фейсбук-сторінка Raccooncore
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Цей єнот – вправний вершник
Фото фейсбук-сторінка Raccooncore
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До зими готовий
Фото фейсбук-сторінка Raccooncore
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Молиться на снеки
Фото фейсбук-сторінка Raccooncore
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В барі з друзями
Фото фейсбук-сторінка Raccooncore
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"Психологічна допомога. Доктор всередині"
Фото фейсбук-сторінка Raccooncore
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Останній огірочок в банці
Фото фейсбук-сторінка Raccooncore
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Упіймали на місці злочину
Фото фейсбук-сторінка Raccooncore
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Вправний мисливець на сосиски
Фото фейсбук-сторінка Raccooncore
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Злодій за склом
Фото фейсбук-сторінка Raccooncore
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Нікого не нагадує?
Фото фейсбук-сторінка Raccooncore
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Краще не чіпати його їжу
Фото фейсбук-сторінка Raccooncore
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Цей єнот вміє обирати смаколики
Фото фейсбук-сторінка Raccooncore
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Спеціальний єнот для миття підлоги
Фото фейсбук-сторінка Raccooncore
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Вкрав і про що не шкодує
Фото фейсбук-сторінка Raccooncore
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Ймовірно, цей хитрий звір "знепритомнів" від голоду
Фото фейсбук-сторінка Raccooncore
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Коли смаколики справді до душі
Фото фейсбук-сторінка Raccooncore
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Прийшов у своїх єнотових справах
Фото фейсбук-сторінка Raccooncore
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Фото фейсбук-сторінка Raccooncore