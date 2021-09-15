Єноти – дуже хитрі тваринки. Можливо, саме тому ми їх так любимо – адже хитрість спонукає їх на безрозсудні та дуже смішні вчинки. Подивіться добірку веселих фото з єнотами, щоб підняти собі настрій.

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  1. Йому все одно, що від нього тхне сміттям, головне – обійняти друга

Кумедні фото єнотів
Фото фейсбук-сторінка Raccooncore

  1. Чудове місце для вечірки

Кумедні фото єнотів
Фото фейсбук-сторінка Raccooncore

  1. Цей єнот – вправний вершник

Кумедні фото єнотів
Фото фейсбук-сторінка Raccooncore

  1. До зими готовий

Кумедні фото єнотів
Фото фейсбук-сторінка Raccooncore

  1. Молиться на снеки

Кумедні фото єнотів
Фото фейсбук-сторінка Raccooncore

  1. В барі з друзями

Кумедні фото єнотів
Фото фейсбук-сторінка Raccooncore

  1. "Психологічна допомога. Доктор всередині"

Кумедні фото єнотів
Фото фейсбук-сторінка Raccooncore

  1. Останній огірочок в банці

Кумедні фото єнотів
Фото фейсбук-сторінка Raccooncore

  1. Упіймали на місці злочину

Кумедні фото єнотів
Фото фейсбук-сторінка Raccooncore

  1. Вправний мисливець на сосиски

Кумедні фото єнотів
Фото фейсбук-сторінка Raccooncore

  1. Злодій за склом

Кумедні фото єнотів
Фото фейсбук-сторінка Raccooncore

  1. Нікого не нагадує?

Кумедні фото єнотів
Фото фейсбук-сторінка Raccooncore

  1. Краще не чіпати його їжу

Кумедні фото єнотів
Фото фейсбук-сторінка Raccooncore

  1. Цей єнот вміє обирати смаколики

Кумедні фото єнотів
Фото фейсбук-сторінка Raccooncore

  1. Спеціальний єнот для миття підлоги

Кумедні фото єнотів
Фото фейсбук-сторінка Raccooncore

  1. Вкрав і про що не шкодує

Кумедні фото єнотів
Фото фейсбук-сторінка Raccooncore

  1. Ймовірно, цей хитрий звір "знепритомнів" від голоду

Кумедні фото єнотів
Фото фейсбук-сторінка Raccooncore

  1. Коли смаколики справді до душі

Кумедні фото єнотів
Фото фейсбук-сторінка Raccooncore

  1. Прийшов у своїх єнотових справах

Кумедні фото єнотів
Фото фейсбук-сторінка Raccooncore

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  1. Коли лапки надто короткі

Кумедні фото єнотів
Фото фейсбук-сторінка Raccooncore