Сміливий малюк: як слоненя змусило автомобіліста відʼїхати
Джерело:ViralHog ViralHog
У соціальних мережах набирає популярності відео зі слоненям у національному парку Крюгера, що у Південній Африці. На ньому крихітка проявив особливу сміливість.
Згідно з роликом, слоненя вийшло прогулятися на дорогу. Проте на зустріч йому рухався автомобіль.
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Смілива тварина вирішила йти у наступ та витіснити транспорт зі свого шляху. Спочатку він повільно насувався на машину, тому водій почав здавати назад і зупинятися. Згодом слоненя перекрило проїжджу частину дороги й продовжило спокійно по ній прогулюватися.
"Ми весело проводили час у національному парку Крюгера в Південній Африці, і в якийсь момент зустрілися з цією групою слонів. Одна машина встигла проїхати. Автомобіль перед нами теж хотів проскочити, але це виявилося не так просто. Я дістав свій телефон і почав записувати відео", – зазначив випадковий спостерігач.
Коли машина рушила вперед, слоненя вирішило, що авто повинне поїхати назад. Так воно і зробило. Сміх моїх дітей я вставив додатковим бонусом. Слоненя хотіло довести свою точку зору, і я такий щасливий, що мої діти змогли спостерігати за цим,
– додав у коментарі спостерігач.
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Як люди коментували відео:
- "Цей милий малюк думає, що він найсильніший. Тим часом мама стоїть на задньому плані, ігноруючи його".
- "Він просто втомився від цього руху!".
- "Це щось неймовірне".
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Що відомо про Національний парк Крюгера
Це один з найбільших заповідників світу, площа якого дорівнює площі сучасного Ізраїлю. Працівники південноафриканських організацій з охорони природи мали на меті створити заповідник, на території якого було б заборонено полювання на тварин деяких видів.
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