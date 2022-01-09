Згідно з роликом, слоненя вийшло прогулятися на дорогу. Проте на зустріч йому рухався автомобіль.

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Смілива тварина вирішила йти у наступ та витіснити транспорт зі свого шляху. Спочатку він повільно насувався на машину, тому водій почав здавати назад і зупинятися. Згодом слоненя перекрило проїжджу частину дороги й продовжило спокійно по ній прогулюватися.

"Ми весело проводили час у національному парку Крюгера в Південній Африці, і в якийсь момент зустрілися з цією групою слонів. Одна машина встигла проїхати. Автомобіль перед нами теж хотів проскочити, але це виявилося не так просто. Я дістав свій телефон і почав записувати відео", – зазначив випадковий спостерігач.

Коли машина рушила вперед, слоненя вирішило, що авто повинне поїхати назад. Так воно і зробило. Сміх моїх дітей я вставив додатковим бонусом. Слоненя хотіло довести свою точку зору, і я такий щасливий, що мої діти змогли спостерігати за цим,

– додав у коментарі спостерігач.

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Як люди коментували відео:

"Цей милий малюк думає, що він найсильніший. Тим часом мама стоїть на задньому плані, ігноруючи його".

"Він просто втомився від цього руху!".

"Це щось неймовірне".

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Що відомо про Національний парк Крюгера

Це один з найбільших заповідників світу, площа якого дорівнює площі сучасного Ізраїлю. Працівники південноафриканських організацій з охорони природи мали на меті створити заповідник, на території якого було б заборонено полювання на тварин деяких видів.

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