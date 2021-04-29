Рятуючи песика, чоловік і дитина опинилися у резервуарі з водою: історія з хепі-ендом

На Черкащині у 5-метровому бетонному резервуарі опинився домашній собака. На його порятунок спершу відправився хлопчик-власник, а потім і доброволець.

Проте визволяти зрештою довелося усіх трьох: собаку, 12-річного хлопця і чоловіка. На поміч приїхали рятувальники місцевої частини.

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Порятунок трьох із резервуару

Сталося усе в місті Сміла на Черкащині на території колишніх очисних споруд. 12-річний хлопчик гуляв зі своїми друзями і собакою. Раптом улюбленець впав у 5-метровий бетонний резервуар. На 1 метр він був заповнений водою.

Хлопчик вирішив врятувати свого улюбленця самостійно і поліз униз. Намагаючись врятувати песика, хлопець потрапив до резервуару і сам.

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Резервуар на 1 метр заповнений водою / Фото ДСНС

Тоді діти, з якими гуляв хлопчик, стали кликати на допомогу дорослих. На прохання про допомогу відгукнувся 38-річний чоловік. Проте і йому не вдалося впоратися із завданням, і він теж впав у резервуар.

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Лише тоді люди викликали рятувальників, які за допомогою спецобладнання підняли усіх трьох постраждалих. Їх передали медикам, адже вони мали ознаки переохолодження.

Ось так історія порятунку вірного улюбленця закінчилася хепі-ендом.

Якщо з вами чи вашими улюбленцями сталася надзвичайна подія, або ви стали її свідком – одразу телефонуйте до Служби порятунку за номером 101.