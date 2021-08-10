Евакуювали сотні тисяч людей: слони, які мандрували Китаєм понад рік, нарешті йдуть додому

Загадкове стало слонів, що складається з 14 особин, майже півтора року блукало Китаєм. За цей час вони подолали майже 700 кілометрів.

Досі невідомо, навіщо слони відправилися у мандрівку. За час своїх блукань вони кілька разів робили набіги на ферми, однак жодного разу не напали на людей. Самі слони теж не постраждали під час своєї пригоди.

Дізнайтеся Як познайомити кішку з іншими домашніми тваринами: корисні поради від Purina®

Стадо блукало Китаєм понад 17 місяців. Вчені досі не знають, для чого слони вирушили у таку далеку дорогу.

Наразі влада КитаюЦе зробили для того, щоб уникнути зіткнення зі слонами. Загалом було задіяно понад 25 тисяч поліцейських і працівників, щоб повернути слонів у місце їх проживання.

Мандрівні слони йдуть додому: відео

Вчені досі не знають, чому слони мандрували

За час своїх мандрів тварини пройшли через китайську провінцію Юньнань, дійшли до околиць великого міста Куньмін, а звідти вирушили назад. Науковці думають, що слони вирушили в дорогу із природного заповідника в автономній префектурі Сішуанбанна, що на півдні країни.



Стадо, що подорожувало Китаєм / Фото Getty images

8 липня стадо перебувало за 200 кілометрів від дому. Стадо помітили, коли воно долало річку Юаньцзян.

Зрозуміти поведінку тварин інколи дуже непросто. Та в чому ми впевнені, що з кормом Purina® ви точно зможете вгадати зі смаками свого домашнього улюбленця. Корми бренду збалансовані та містять поживні речовини, а багатий асортимент сподобається навіть чотирилапим гурманам.

Вчені досі не знають, що стало причиною такої міграції слонів. Джошуа Плотнік, асистент кафедри психології слонів в університеті Нью-Йорка, вважає, що це могло статися через втручання людини в середовище існування слонів.

Слони мандрують Китаєм: відео

Ймовірно, слонам потрібна була їжа, вода, безпечне місце для життя.

Щодня слони з'їдають 150 – 200 кілограмів їжі, тому більшу частину життя витрачають на її пошуки.

Важливо Альпаку Джеронімо мають приспати: 90 тисяч людей стали на його захист

Що було раніше