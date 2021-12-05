Слоненя заводить нових друзів: миле відео, як тварина бавиться із песиком
Джерело:ютуб Чіангмайського природного парку
Таїландське слоненя на ім’я П’ї Май, схоже, ,дуже товариське. Малюк радо заводить нових друзів – цього разу слоненя побачилось із собакою, яка прогулювалась поблизу.
Однорічне слоненя перебуває в активному пошуку друзів – тварина готова гратися з усіма. Песик, з яким познайомився малюк, підтримав забавки слоненя – на відео помітно, як собака грається в "доганялки" з П’ї Май.
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Маля живе у природному парку слонів у таїландському Чіангмаї.
Слоненя грається з собакою: дивіться кумедне відео
Що відомо про парк?У Чіангмайському парку природоохоронці наглядають за індійськими слонами, які перебувають під загрозою зникнення. Люди слідкують за здоров’ям слонів та публікують новини щодо їх життя. Парк має фонд, кошти з якого спрямовані на захист та лікування слонів, які постраждали чи не можуть вижити у дикій природі.
Парк наглядає за дикими слонами / Фото Чіангмайського природного парку
День народження слоненя
Маленьке слоненя, яке бавилося з песиком, нещодавно відсвяткувало свій перший день народження. Тваринка народилася 22 листопада 2020 року.Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про яких дбати легко з Purina®. Збалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.
На честь П’ї Май природний парк випустив короткий ролик, присвячений безтурботному життю слоненяти.
Слоненя святкує День народження: дивіться відео