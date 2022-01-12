Слон та наглядач у заповіднику стали найкращими друзями: щемливі фото з Африки

Слон на прізвисько Махавусі та наглядач заповідника дикої природи стали справжніми друзями. Неймовірні фото з ними стали вірусними в мережі.

Зворушлива історія трапилася у Зімбабве. Махавусі був ще слоненям, коли його хотіли продати до зоопарку.

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Слони нікого не забувають



Доглядач та слон / Фото Sam Turley / Caters News

На щастя, тварину вдалося врятувати. Слон потрапив у заповідник дикої природи, де його виростили.

Махавусі був таким маленьким, що його довелося годувати з пляшечки. Це робив доглядач Марупія Чівханга. Ймовірно, це і заклало фундамент міцної дружби між чоловіком і слоном.



Марупія виростив тварину змалечку / Фото Sam Turley / Caters News

Махавусі та Марупія стали чудовими приятелями, і з роками цей зв'язок стає все міцнішим.

Існує повір'я, що слони усе пам'ятають та нічого не забувають. Дивлячись на доглядачі і Махавусі – можна повірити, що це правда.



Гігант обожнює "свою" людину / Фото Sam Turley / Caters News

Не бачилися місяць

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додаванням корисних речовин, які так потрібні тваринкам.

Марупія нещодавно повернувся з відпустки. Чоловік не бачив свого велетенського "улюбленця" цілий місяць. Слон майже не відходить від свого наставника – так скучив.



Слон дуже зрадів, коли доглядач повернувся з відпустки / Фото Sam Turley / Caters News

Моменти щемливого спілкування між гігантським слоном та людиною зафіксував фотограф Sam Turley.

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