Скільки наповнювача потрібно насипати в котячий лоток

Кішка може бути дуже принциповою та примхливою, вимагаючи до себе поваги. Тож для її комфорту та гарної поведінки важливо правильно наповнювати лоток.

Якщо ви використаєте занадто багато наповнювача, це призведе до того, що кішка буде його розсипати, а вам доведеться частіше прибирати свою оселю. Крім того, вам потрібно буде частіше купувати наповнювач. Погодьтеся, це – даремна трата коштів.

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Натомість якщо ви насиплете в лоток недостатню кількість наповнювача, кішка може відмовитися його використовувати. В результаті вона почне шукати інше місце і може знайти його на килимі чи ще десь в домі. Очевидно, що через це може з’явитися неприємний запах. І щоб його позбутися, вам доведеться прикласти чимало зусиль.

Тож як правильно наповнювати котячий лоток?

Що слід врахувати

Зазвичай, ветеринари рекомендують мати 2 лотки , оскільки деякі кішки вважають за краще мочитися та випорожнюватися в окремих місцях.

, оскільки деякі кішки вважають за краще мочитися та випорожнюватися в окремих місцях. З кількома котами це може бути важко, тому +1 є бажаною кількістю. Тобто якщо у вас є 2 коти, поставте для них 3 коробки.

Також намагайтеся не класти їх занадто близько один до одного . Адже лотки, які стоять поруч, тварини розглядають як один.

. Адже лотки, які стоять поруч, тварини розглядають як один. Розмістіть їх у тихих та зручних місцях: коридор – це нормально, тоді як темний і холодний гараж або галаслива кімната – не те місце.



Обирайте тихе місце для котячого лотка / Фото kedi9

Кількість в залежності від наповнювача

Якщо ви використовуєте наповнювач для лотків із відходів деревини, паперу чи зернових культур, вам потрібно покрити дно на 4 – 5 сантиметрів.





Наповнювач з відходів деревини / Фото unsplash

Натомість мінеральних гранульованих наповнювачів чи штучних силікагелевих потрібно насипати товщиною 3 – 4 сантиметри.



Мінеральний гранульований наповнювач / Фото unsplash

Також ви можете скористатися рекомендаціями виробників наповнювачів, які зазвичай розміщені на упаковці.

Кількість в залежності від віку, розміру та довжини шерсті кота

Маленькі коти і кошенята не залишають такої кількості посліду, як більші тварини, тому й не потребують стільки ж наповнювача. Найкращий спосіб визначити правильну глибину – спробувати різну кількість і подивитися, яка працює краще.



Для кошенят потрібно менше наповнювача / Фото sterilox

Довгошерсті породи котів воліють мати менше підстилки. Крім того, варто використовувати наповнювачі з більшими гранулами, оскільки вони рідше застрягають в їхній шерсті.



Менше наповнювача для довгошерстих котів / Фото thatpetslab

Коти старшого віку віддають перевагу меншій кількості підстилки та спеціальним ящикам, оскільки звичайний лоток може мати зависокі бортики. Якщо вашому коту важко впоратися з ними, найкращим рішенням може стати коробка, яка має отвір.



Лоток з отвором / Фото prom

В будь-якому випадку, кількість наповнювача залежить від особливостей і вподобань кожної кішки. Тож не соромтеся експериментувати, лише так ви зможете знайти ідеальне поєднання саме для вашого улюбленця. І таким чином ви не лише створити для нього комфортні умови, а й собі полегшите життя.

Щоб улюбленці залишатися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100 % поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.