Сім'я Котів врятувала пів сотні собак: історія подружжя з Рівненщини

Подружжя Степана та Світлани Кіт прихистили у своєму домі 47 знедолених собак. Серед них є й дорослі тварини, і цуценята. Їжу та медикаменти волонтери купують зі своєї пенсії.

Степан та Світлана мешкають у селі Бугаївка, що на Рівненщині. У подружжя Котів живе 47 собак. Історія цього домашнього притулку налічує понад 10 років.

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Собак знаходили на звалищах, а деяких – підкинули / Фото Суспільне Рівне

Собаки в родину потрапляли по-різному: когось підкинули, інших знайшли на звалищах, у лісі чи полі.

Вівчарку викинули чотири роки тому, молода вона була, бідне бігало дорогою... і що нам робити? Машина роздушить або помре з голоду – то взяли до себе. І таких більшість, – розповідає Степан Кіт.



Половину своєї пенсії подружжя витрачає на собак / Фото Суспільне Рівне

Траплялося, що тварин навіть підкидували під ворота, коли господарі були в хаті.

В мішечку можуть підкинути, зав'язаному дротиком, або тут на дорозі викинуть, або під браму підкинуть – буває раненько, буває і в білий день. Ми в хаті сиділи – машина під'їхала і викинула, – розповідає Степан Кіт.



Світлана та Степан жаліють безпритульних тварин / Фото Суспільне Рівне

Серед врятованих улюбленців є навіть песик на прізвисько Дзідзьо. Так його назвали через схожість з відомим співаком.

Такий був маленький, бородатенький, – розповідає Світлана.

Їжу й ліки для собак подружжю доводиться купувати із власної пенсії. Пригощають чотирилапих і молоком від 2 корів, яких утримує подружжя. Також з харчами допомагають підприємці: місцеві пекарня й м'ясний цех, а ще – продуктовий магазин у Радивилові.



Собаки охороняють подвір'я своїх господарів / Фото Суспільне Рівне

Кожен із подружжя має пенсію 2100 гривень. Одну з них доводиться витрачати на собак. Тваринам потрібна не тільки їжа, а й лікування та профілактичні щеплення, протизаплідні таблетки. Зі стерилізацією собак обіцяли допомогти волонтери з Львівщини.

Іноді собак вдається прилаштувати. Односелець подружжя Павло Почаєвєц взяв у них 2 песиків.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою.

Собаки ще й охороняють подвір'я Котів. З такою кількістю вартових зачиняти двері не потрібно. Але часом собаки надто сильно гавкають на чужих тварин або людей. Щоб кудлаті не заважали мешканцям села, подружжя хоче зробити ще один вольєр та непрозорий паркан з шиферу.



Іноді собаки надто голосно гавкають на перехожих / Фото Суспільне Рівне

Щоб люди їх не бачили, а вони людей. Тоді буде тиша і ніхто ні на кого не буде ображатися, – розповідає Степан Кіт.

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Подружжя волонтерів не просить ні у кого допомоги. Однак Степан та Світлана були б не проти, якби їм допомогли зробити або придбати собачі будки.

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