Сімʼя хотіла взяти нового улюбленця, а знайшла втраченого собаку: зворушливе фото

Сімʼя з Флориди загубила собаку ще у 2019 році. Коли вони наважилися взяти з притулку нового улюбленця – знайшли давно загубленого.

Відомо, що родина тривалий час намагалися знайти собаку, якого називали Допі. Проте всі зусилля були марними.

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Це підштовхнуло їх взяти нового друга з притулку – пухнастого котика. Поки вони роздивлялися тварин, батько побачив собаку, який дуже нагадав загубленого пса.

"Це ж Допі!", — вигукнув чоловік. Почувши знайомий голос та імʼя, собака пожвавився. Тоді вся родина підійшла до улюбленого чотирилапого.



Зустріч з Допі / Фото інстаграм

За словами працівників, у притулок Допі привів чоловік, який знайшов його на вулиці. А щасливий випадок допоміг сімʼї обʼєднатися з улюбленцем.

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