Сімʼя хотіла взяти нового улюбленця, а знайшла втраченого собаку: зворушливе фото
Джерело:iheartdogs
Сімʼя з Флориди загубила собаку ще у 2019 році. Коли вони наважилися взяти з притулку нового улюбленця – знайшли давно загубленого.
Відомо, що родина тривалий час намагалися знайти собаку, якого називали Допі. Проте всі зусилля були марними.
Цікаво Як зрозуміти свого кота: причини дивних звичок пухнастих улюбленців
Це підштовхнуло їх взяти нового друга з притулку – пухнастого котика. Поки вони роздивлялися тварин, батько побачив собаку, який дуже нагадав загубленого пса.
"Це ж Допі!", — вигукнув чоловік. Почувши знайомий голос та імʼя, собака пожвавився. Тоді вся родина підійшла до улюбленого чотирилапого.
Зустріч з Допі / Фото інстаграм
За словами працівників, у притулок Допі привів чоловік, який знайшов його на вулиці. А щасливий випадок допоміг сімʼї обʼєднатися з улюбленцем.
Читайте також Понад 11 годин у воді: собака врятувала господаря, коли їх човен потонувВи проявляєте любов до свого песика, коли дбаєте про його харчування, адже збалансований раціон – основа повноцінного життя наших чотирилапих друзів. Обирайте високоякісні корми Purina®, до складу яких входять вітаміни та мінерали, що забезпечують гармонійний розвиток та міцний імунітет вашого улюбленця.
Собака плив 10 кілометрів річкою Дністер, щоб знайти господарів: дивіться відео