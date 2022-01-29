Відомо, що родина тривалий час намагалися знайти собаку, якого називали Допі. Проте всі зусилля були марними.
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Це підштовхнуло їх взяти нового друга з притулку – пухнастого котика. Поки вони роздивлялися тварин, батько побачив собаку, який дуже нагадав загубленого пса.
"Це ж Допі!", — вигукнув чоловік. Почувши знайомий голос та імʼя, собака пожвавився. Тоді вся родина підійшла до улюбленого чотирилапого.
Зустріч з Допі / Фото інстаграм
За словами працівників, у притулок Допі привів чоловік, який знайшов його на вулиці. А щасливий випадок допоміг сімʼї обʼєднатися з улюбленцем.
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