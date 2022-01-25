У затоці Мортон-Бей, що в Австралії, рибалка побачив німецьку вівчарку. Згодом виявилося, що собаку звати Хайді.

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Чотирилапий плив поруч з коробкою для рибальської снасті, гідрокостюмом та іншими речами. Чоловік виловив змучену тварину та звʼязався з береговою охороною.

На виклик прибув вертоліт, 4 рятувальні катери, гідроцикл, берегова охорона та команда рятувальників із волонтерської організації. Адже було зрозуміло, що десь затонув човен, на якому було невідомо скільки людей.

Собаку залишили на суші, хоч він постійно намагався пірнути знову у воду. Рятувальникам вдалося знайти господаря, який чіплявся за край човна, що вже майже повністю пішов під воду.



Хайді та господар / Фото Queensland Police​

Чоловік розповів, що втратив управління човном ще минулого вечора. У воді серед безлічі речей, він не зміг знайти свого собаку.

Згідно з поліцейським звітом, Хайді провела у затоці близько 11 години, розшукуючи допомогу для свого господаря. Попри те, що собака дуже втомився, проте не переставав плисти.

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Ні господар, ні його вихованець не постраждали й невдовзі змогли возз'єднатися. За словами чоловіка, всі 15 години, які він дрейфував у воді, не переставав сподіватися, що Хайді знайде допомогу.

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