Доглядачі акваріума виявили, що погонна акула (Hemiscyllium ocellatum) виробила запліднене яйце, з якого з'явилося дитинча. Тобто, з'ясувалося, що для виведення потомства їй зовсім не потрібен самець.

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"Ходяча акула" народила дитинча без допомоги самця

Представники акваріума повідомляють, що самку доставили до зоопарку Брукфілда у віці 3 років. Науці відомо, що представники цього виду акул, як правило, досягають статевої зрілості лише у віці близько 7 років.

Ця самка не утримувалася з самцями з 2019 року. У 2022-му вона почала відкладати від 2 до 4 незапліднених яєць на місяць, і зрештою одне з них стало справжнім сюрпризом,

– кажуть працівники.

Фахівець з догляду за тваринами зоопарку Брукфілда Майка Маселліса повідомив, що яйце було на інкубаційному періоді 5 місяців. У результаті 23 серпня з нього вилупилося дитинча.

Цей малюк з'явився на світ 23 серпня / Фото CZS-Brookfield Zoo

Доглядачі акваріума також розповіли, що дитинча відмінно почувається і дотримується дієти. Вона складається з дрібно нарізаної мойви, мацаків кальмара та інших морепродуктів.

"Непорочне зачаття" чи все ж є наукове пояснення?

Місцеві дослідники насправді не вважають це морським дивом та пояснюють подію партеногенезом. Цей процес дає змогу ембріона розвиватися з незаплідненої яйцеклітини.

Дитинча "ходячої акули" народилося без допомоги самця / Фото CZS-Brookfield Zoo

Деякі види тварин розмножуються лише за допомогою партеногенезу, однак до акул це безумовно не відноситься.

З такою ситуацією ми зіткнулися вперше, проте колеги Акваріума Нової Англії вже були в подібному становищі, а тому стали чудовим джерелом інформації,

– каже Маселліс.

Зауважимо, явище, коли розмноження відбувається без запліднення, було раніше задокументовано у різних видів акул. Акули-молот продемонстрували це ще у 2007 році, а за ними – гладкоголові акули у 2021 році. До цього списку у 2022-му додалися і акули-зебри, які стали останнім видом з проявом партеногенезу.

Вчені виявили здатність крокодилів до партеногенезу

Науковці вперше знайшли докази того, що самки крокодилів здатні до партеногенезу або непорочного зачаття. Тобто можуть відкладати яйця без попереднього спаровування, без участі самця. Це цікава репродуктивна стратегія, яка йде ще з періоду динозаврів.

Втім, дитинчата так і не з'явилися на світ – коли яйце луснуло, в ньому було сформоване дитя крокодила, але мертве. Як саме це сталося – читайте за посиланням!