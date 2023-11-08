Дерматологи Каролінського інституту під час нового дослідження виявили надзвичайні хімічні властивості слизу шкіри акули. Ці відкриття можуть мати величезні перспективи для застосувань в біомедицині.

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Вчені виявили медичний потенціал у слизової шкіри акули

Як відомо, типові види риб мають гладку шкіру, вкриту товстим шаром слизу, акули ж мають більш шорстку поверхню і значно тонший шар. Цей акулячий слиз не тільки демонструє менш кислий, майже нейтральний рівень кислотності, але й також разючу схожість зі слизом ссавців, включно з людьми, а не слизом кісткових риб.

Унікальна біохімія акулячого слизу може створити нові засоби для місцевого лікування ран. Крім того, це відкриття також може сприяти прогресу в розумінні та лікуванні таких захворювань, як муковісцидоз.

Довідка: муковісцидоз – це генетичне захворювання, що спричиняє серйозні порушення в роботі дихальної та травної систем. Утворення щільного липкого слизу перекриває дихальні шляхи та перешкоджає виділенню ферментів підшлунковою залозою. Це призводить до хронічних легеневих інфекцій і ускладнює розщеплення та засвоєння поживних речовин з їжі.

Між молекулярною біологією акул та інших риб є певна відмінність. Дослідження надасть можливість використати компоненти слизу перших у медичних цілях,

– наголосили дерматологи Якоб Вікстрем і Естер Бахар-Вікстрем.

Вони також додали, що акули класу Chondrichthyes відрізняються від більшості риб, які належать до класу Osteichthyes і мають кісткові структури.

Унікальна біохімія акулячого слизу може призвести до створення нових засобів для місцевого лікування ран / Фото UnSplash

Дослідницький характер роботи пари обіцяє дати нові знання про процеси загоєння у цих практично не вивчених морських тварин.

Які тварини можуть упізнати себе в дзеркалі?

Понад півстоліття тому вчені почали досліджувати дзеркальне саморозпізнавання у тварин. Хоча люди звикли щодня спостерігати за своїми відображеннями в дзеркалах, виявилося, що ми не єдині на Землі, які володіють цією унікальною здатністю.

Результати нового дослідження показали, що лише кілька видів успішно подолали випробування відбивною поверхнею. Які саме – дізнайтеся у матеріалі!