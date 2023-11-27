Спочатку ці котячі народжуються з майже білою шерстю, але незабаром на носі з'являється темна мітка. Цей знак поступово розширюється, утворюючи впізнавану маску, характерну для сіамських котів. Забарвлення їхніх лап і хвоста відбувається за схожою схемою. Однак, на цьому зміна шерсті сіамської кішки не закінчується.

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Сіамські коти змінюють колір шерсті

Так, вченим вдалось знайти ген, відповідальний за таку зміну. Він отримав назву "гімалайський".

У результаті значного прориву в генетичних дослідженнях він вперше був виділений ще у 2005 році. Класифікований як рецесивний, цей конкретний ген проявляє свої ефекти лише тоді, коли кошеня успадковує від обох батьків. Одним із проявів цього гена є наявність чутливого до температури хутра, здатного змінювати колір.

Як працює гімалайський ген?

Сіамські кошенята зазнають зміни кольору, коли розвиваються в утробі матері під впливом температури приблизно 38 градусів за Цельсієм. Ця різниця температур стає особливо помітною, якщо порівняти її з середовищем, з яким вони стикаються після народження.

Саме через таке пониження температури практично біле кошеня з часом починає темнішати й на ньому з'являються плями, так звані пойнти. Саме тому такий окрас ще називається пойнтовим.

Сіамська кішка / Фото Unsplash

Так, коли температура різко падає, спрацьовує гімалайський ген. Він стимулює вироблення меланіну, пігменту, який також присутній у людей. Як наслідок, накопичення меланіну відбувається переважно в більш холодних областях тіла тварини. Однак, що інтригує, теплі частини тіла істоти зберігають свій початковий кремовий вигляд.

Ця мутація природно зустрічається у домашніх кішок Південної Азії. З часом цей ген закріпили люди, які селекційно розводили красивих кішок із контрастним забарвленням і блакитними очима,

– пояснила генетик Леслі Лайонс.

Так з'явились сіамські, тайські кішки, балінези, регдоли і навіть бірманські кішки та бурми, яким не притаманний пойнтовий окрас, а також деякі інші породи. Коли вони давали потомство, незалежно від партнера, який міг бути зовсім безпородним, генетична мутація передавалась кошенятам і поширювалась далі.

Регдоли також мають гімалайський ген / Фото Unsplash

Через гімалайську мутацію змінювати колір шерсті може навіть доросла тварина. Наприклад, якщо сіамській кішці зробили операцію, поголена ділянка може зарости темнішим хутром. Все через те, що не вкрита шерстю ділянка не обігрівається, як зазвичай. Але з часом, коли ситуація повернеться до норми, це хутро може назад посвітлішати.

Гімалайський ген може бути пов'язаний зі здоров'ям

За словами доктора Лайонс, гімалайський ген зустрічається не тільки у котів. Його носіями є кролики, домашні щурі, піщанки, американські норки. А у 2021 році цю мутацію виявили та описали у собаки породи такса.

Хоча в цілому гімалайський ген не несе жодних переваг чи небезпек для тварини, він може бути пов'язаним з підвищеним ризиком деяких проблем зі здоров'ям. В тому числі з проблемами з зором,

– каже вона.

Так, у сіамських котів зазвичай спостерігається косоокість, стан, який заважає зору та спотворює сприйняття глибини. Також коти з пойнтовим забарвленням можуть бути сприйнятливими до ністагму – розладу, що характеризується мимовільними рухами очей з боку в бік. Цей стан не тільки порушує зорове сприйняття, але також може призвести до проблем з рівновагою.

Сіамські коти можуть змінювати колір / Фото National Geographic

Втім, передбачувані недоліки володіння котом можна легко подолати за допомогою належного догляду та ласки власника. А спеціалісти радять заводити собі тварин пойнтового окрасу, якщо вони вам подобаються, і не зважати на міфи про те, що сіамські коти агресивні і неконтактні.