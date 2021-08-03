Схоже на танець: у Техасі зняли на відео елегантну битву оленів

Камера спостереження в будинку родини з Техасу зафільмувала чудовий момент. 2 олені билися за годівничку із кукурудзою і робили це дуже красиво.

59-річна Гей Ісбер Макміллан із Техасу вечеряла зі своєю родиною. Аж раптом жінка побачила дещо незвичне: олені билися між собою, і це було схоже на танець.

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Спершу до годівнички підійшла самка. Вона спокійно їла кукурудзу, коли раптом до неї наблизилася інша тварина.

Олені стали на задні ноги й почали битися. Вони замахувалися один на одного копитами, хоча це й виглядало, як танець.

Один з оленів почав відтісняти іншого. Зрештою, вони все ж завдали одне одному кілька ударів, а потім стали на чотири ноги й розбіглися у різні боки.

Битва оленів, схожа на танець: відео

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Макміллан розповідає, що олені не мають причин битися за кукурудзу, адже в годівничці її було вдосталь.

Це ситі олені, тому я не знаю, чому вони вважають, що мають битися за кукурудзу, – міркує жінка.



Тварини побилися за їжу / Скриншот

Ймовірно, тварини підкорюються своїм інстинктам, й саме тому вступають у бій, хоча їжі є вдосталь.

Коли бій закінчився, власниця будинку та її родина зрозуміли, що тепер вони мають відео з камер спостереження.

Це була чудова дрібниця, – радіє Макміллан.

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