59-летняя Гей Исбер Макмиллан из Техаса ужинала со своей семьей. Вдруг женщина увидела нечто необычное: олени дрались между собой, и это было похоже на танец.
Узнайте Кормление беременной собаки: как позаботиться, чтобы будущая мама получила все лучшее
Сначала к кормушке подошла самка. Она спокойно ела кукурузу, когда вдруг к ней приблизилось другое животное.
Олени стали на задние ноги и начали драться. Они замахивались друг на друга копытами, хотя это и выглядело как танец.
Один из оленей начал оттеснять другого. В конце концов, они все же нанесли друг другу несколько ударов, а затем стали на четыре ноги и разбежались в разные стороны.
Битва оленей, похожая на танец: видео
Макмиллан рассказывает, что олени не имели причин сражаться за кукурузу, ведь в кормушке ее было достаточно.
Это сытые олени, поэтому я не знаю, почему они считают, что должны сражаться за кукурузу, – рассуждает женщина.
Животные подрались за еду / Скриншот
Вероятно, животные подчиняются своим инстинктам, и именно поэтому вступают в бой, хотя еды вдоволь.
Когда битва закончилась, хозяйка дома и ее семья поняли, что теперь у них есть видео с камер наблюдения.
Это была замечательная мелочь, – радуется Макмиллан.
Интересно Маленькие как мышата: во Франции родились панды-близнецы
Почему олени приходят
- Семья женщины регулярно подкармливает оленей, оставляя им в кормушках корм.
- Эти животные с удовольствием едят кукурузу, сушеные яблоки, сушеную свеклу и тому подобное.
- Хозяйка дома не раз замечала, как бьются олени, но такой битвы на задних ногах ей видеть не приходилось.