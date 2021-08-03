59-летняя Гей Исбер Макмиллан из Техаса ужинала со своей семьей. Вдруг женщина увидела нечто необычное: олени дрались между собой, и это было похоже на танец.

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Сначала к кормушке подошла самка. Она спокойно ела кукурузу, когда вдруг к ней приблизилось другое животное.

Олени стали на задние ноги и начали драться. Они замахивались друг на друга копытами, хотя это и выглядело как танец.

Один из оленей начал оттеснять другого. В конце концов, они все же нанесли друг другу несколько ударов, а затем стали на четыре ноги и разбежались в разные стороны.

Битва оленей, похожая на танец: видео

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Макмиллан рассказывает, что олени не имели причин сражаться за кукурузу, ведь в кормушке ее было достаточно.

Это сытые олени, поэтому я не знаю, почему они считают, что должны сражаться за кукурузу, – рассуждает женщина.



Животные подрались за еду / Скриншот

Вероятно, животные подчиняются своим инстинктам, и именно поэтому вступают в бой, хотя еды вдоволь.

Когда битва закончилась, хозяйка дома и ее семья поняли, что теперь у них есть видео с камер наблюдения.

Это была замечательная мелочь, – радуется Макмиллан.

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Почему олени приходят