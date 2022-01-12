Перед тим як почати знайомитися зі світом, дитинча кенгуру проводить у сумці мами від 4,5 до 5 місяців. Згодом малюк починає поступово від неї віддалятися.
Цікаво Ексклюзивні подарунки для котиків: якою новинкою можна потішити улюбленця
Між 10 – 12 місяцями кенгуреня відлучається від грудей та не повертається до сумки.
"Думайте про сумку кенгуру, як про толстовку з капюшоном, одягнену задом наперед. Капюшон толстовки – це мішечок, а зав'язки – м'язи матері, які вона використовує, щоб відкривати та закривати його. Якщо вона цього захоче, він трохи відкриється", – пояснив Рік Шварц.
Кенгуру / Фото National Geographic Kids
За його словами, у внутрішньої частини сумки текстура, як шкіра кенгуру й відсутня шерсть. Вона вважається м'якою і дуже теплою, як і температура самки кенгуру.
Читайте також Атака на хижака: як зебра змогла "налякала" гепарда
Відомо, що самиця кенгуру народжує один раз на рік після 1 місяця вагітності. Дитинча при народженні має розмір приблизно 2 сантиметри.
У Вінниці живе пелікан, який розуміє людей та жонглює: дивіться відео