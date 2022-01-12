Перед тим як почати знайомитися зі світом, дитинча кенгуру проводить у сумці мами від 4,5 до 5 місяців. Згодом малюк починає поступово від неї віддалятися.

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Між 10 – 12 місяцями кенгуреня відлучається від грудей та не повертається до сумки.

"Думайте про сумку кенгуру, як про толстовку з капюшоном, одягнену задом наперед. Капюшон толстовки – це мішечок, а зав'язки – м'язи матері, які вона використовує, щоб відкривати та закривати його. Якщо вона цього захоче, він трохи відкриється", – пояснив Рік Шварц.



Кенгуру / Фото National Geographic Kids

За його словами, у внутрішньої частини сумки текстура, як шкіра кенгуру й відсутня шерсть. Вона вважається м'якою і дуже теплою, як і температура самки кенгуру.

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Відомо, що самиця кенгуру народжує один раз на рік після 1 місяця вагітності. Дитинча при народженні має розмір приблизно 2 сантиметри.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

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