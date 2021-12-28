Хоч наукова література свідчить про те, що домашні тварини позитивно впливають на наше життя, чи корисні домашні улюбленці під час сну, вчені досі сперечаються. Нове дослідження з’ясувало, як впливає пухнастий улюбленець на сон свого господаря.

Читайте також Ексклюзивні подарунки для котиків: якою новинкою можна потішити улюбленця

Науковці з клініки Мейо дослідили 40 дорослих людей та їх собак, щоб визначити, чи впливає перебування песика у спальні чи в ліжку на якість сну людини. Вчені вимірювали ефективність та час сну, порівнюючи, скільки люди спали разом з улюбленцем та без нього.

За результатами дослідження, людина без домашньої тварини під боком спить приблизно 85% часу, проведеного у ліжку. Коли у кімнаті з’являється домашній улюбленець та спить біля ліжка, час сну зменшується до 83%. Найменше часу люди спали, коли брали своїх домашніх улюбленців на ліжко – всього 80% часу, проведеного під ковдрою.

Собаки впливають на сон господарів / Фото Getty Images

Коли люди та домашні тварини живуть разом, життя стає насиченішим. Для того, щоб улюбленець тішив вас своїм щасливим та здоровим виглядом тривалий час, йому потрібна лише найкраща їжа. Обирайте Purina® та дізнайтеся більше про собак тут.

Хоч різниця у відсотках є достатньо великою, насправді люди жертвують всього 14 хвилинами свого сну, якщо поряд перебуває домашня тварина.

Вчені відзначають, що собак, які постійно сплять разом із власниками, дуже важко відучити від ліжка – вони й далі хотітимуть проводити час із господарями.

Якщо ви дозволите їм спати на ліжку з вами, вони й надалі захочуть, тому що це гарне місце для сну. Було б дуже важко не дозволити їм,

– зазначила професорка Барнардського коледжу в Нью-Йорку Олександра Горовіц.

Собаку важко відучити від сну на ліжку господаря / Фото Unsplash

Горовіц, яка написала книгу "Усередині собаки: що собаки бачать, нюхають і знають", додала, що сон разом із собакою може бути проблемою лише тоді, коли вам некомфортно – особливо це стосується власників великих порід собак.

Це цікаво Чому собака виляє хвостом: пояснення дій чотирилапого

Хоча деякі люди вважають, що допуск собаки до ліжка може призвести до проблем у поведінці вихованця, немає доказів, що спільний сон створює проблеми, стверджує Горовіц. Насправді спільний сон може призвести до міцнішого зв’язку з пухнастим вихованцем.