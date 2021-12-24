Для отримання результатів вчені виміряли напрямок виляння хвосту у відповідь на різні емоційні стимули. Наприклад, це міг бути погляд на чужу людину, кота, іншого пса чи господаря.
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"У собак, рухи вліво і вправо управляються за допомогою механізмів мозку, розташованих на іншій стороні. Якщо собака рухає хвостом вправо, це пов’язано з активністю лівої півкулі мозку, і навпаки, якщо собака рухає хвостом вліво", – повідомив співавтор роботи Джорджіо Валлортігар.
Якщо собака виляє хвостом вправо, це означає, що він помітив знайому людину. Також це може вказувати на те, що собака хоче наблизитися до цього суб'єкта з позитивним наміром.
Якщо вліво – це означає, що він помітив незнайому людину чи створіння, яке може здаватися йому агресивним.
Собака виляє хвостом / Фото The Everyday Dog Magazine
Крім того, песик часто виляє хвостом для висловлення свого енергійного ентузіазму. Раніше була версія, що виляння з боку в бік може говорити про збудливість чи дружелюбність. Її підтвердили подальші експерименти, які показали, що позитивна соціальна поведінка собаки та рухи хвоста пов'язані.
Емоційний сенс певних положень хвоста тварини
- Якщо собака опускає хвіст або ховає його між лапами, то це може говорити про те, що він занепокоєний, боїться чи просто покірний.
- Високе підняття хвоста – собака хоче наблизитися до іншої тварини чи людини.
- М'яке виляння – невпевненість, яка властива, наприклад, при першій зустрічі з невідомою людиною.
- Напружене підняття хвоста – тварина тривожиться чи відчуває загрозу.
- Виляння хвоста з боку в бік – собака захоплена чимось і налаштована дружелюбно.
- Швидке виляння – собака хвилюється чи захоплено спостерігає, але якщо при цьому хвіст стирчить лише вгору – собака демонструє агресію.
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