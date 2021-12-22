Загадкова та химерна поведінка котів може здивувати будь-кого. Власники чотирилапих точно помічали, що котик воліє накрити своєю маленькою лапкою палець або руку людини. А іноді неслухняні пухнастики при цьому ще й випускають кігті.

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Кішки полюбляють все контролювати

Якщо тварина накриває вашу руку своєю лапкою, вона прагне бути "господинею" ситуації. Кішка демонструє вам, хто тут головний.

Якщо ви будете поводитися не так, як подобається пухнастику, вас можуть "покарати" гострими кігтями.

Щоб ваша кішка завжди була енергійною та грайливою, їй потрібні фізичні навантаження та здоровий раціон. Збалансовані корми Purina® містять усі мікроелементи, необхідні для активного життя вашого улюбленця.

Кішка хоче напасти

Якщо ви дражните свою тваринку, або вона сердита чи не в гуморі, то може покласти лапку на вашу руку, щоб показати – їй не до жартів, скоро ви отримаєте "на горіхи".



Коти люблять усе контролювати / Фото Unsplash

Так тварина може виявляти любов

Іноді кішки ставлять лапку на руку людини ніжно та ласкаво. Так вони хочуть стати ближчими до своєї людини і продемонструвати свою прихильність.

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Котик хоче гратися

Якщо у тварини гарний настрій, то лапка на вашій руці – це своєрідний жест привітання. Спробуйте поворушити рукою, або удати, що "нападаєте" на котика. Якщо улюбленець починає злегка кусатися і ловити вашу руку – ви зрозуміли одне одного правильно.

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