Читайте також Чи можна давати кішкам хліб: шкода і користь таких продуктів

Так, ветеринарка та зоопсихологиня Лідія Лободіна розповіла, що це міф, в який вірять не лише власники тварин, а й деякі ветеринари, адже картопля є цінним джерелом вуглеводів та, відповідно, енергії.

Оскільки собаки є всеїдними тваринами, вони здатні добре перетравлювати вуглеводи. Натомість для котів вуглеводи не є обов'язковим нутрієнтом, бо отримують енергію переважно з білків та жирів. Слід індивідуально розглядати кожний раціон тварини, враховуючи її спосіб життя та фізіологічні потреби.

Вуглеводи потрібні усім улюбленцям, особливо якщо стан здоров'я (хвороби ШКТ, печінки, нирок) вимагає обмеження кількості білків та жирів в раціоні.

Чому не варто боятися картоплі в раціоні:

картопля містить багато вітамінів та мінералів, особливо калію;

вміст фосфору в картоплі обмежений, через що вона підходить тваринам із захворюваннями нирок та сечокам'яною хворобою;

коти та собаки їдять картоплю з більшим задоволенням, ніж крупи.

При цьому сира картопля містить алкалоїд соланін, здатний спричиняти отруєння. Тому картоплю можна давати лише вареною. Попри те, що картопля має багато переваг, її можна додавати до раціону виключно після консультації з ветеринарним дієтологом.

Картопля - не шкідлива для тварин, але варто проконсультуватися з лікарем​ / Фото UnSplash З якої миски не можна годувати тварин Незамінна річ для вихованця в будинку – це миска для їжі. У зоомагазинах цей аксесуар представлений у великому різноманітті й вибрати його буває не так просто.