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Миска для кота

Миски для котів пропонуються із пластику, металеві або керамічні. Кращими вважаються керамічні, оскільки абсолютно безпечні, легко миються та довго служать.

Металева теж служить довго, але її не можна підігріти, і вона галаслива, що лякає тварин. Миску із пластику доведеться міняти часто, навіть якщо вона з якісного матеріалу. Такі миски швидко стають непридатним і вважаються не самими безпечними.

Оптимальна глибина миски для дорослого кота – 3 – 4 сантиметри. Ширина має бути такою, щоб щічки не зачіпали краї бортиків. Для кошенят вибирають із низькими бортиками. Краще вибирати круглу чи овальну.

Миски для собак

І тут є величезна різноманітність, хоча матеріали ті самі. Для собак багато хто вибирає металеві, тому що ці тварини більш активні й керамічні вони швидко розбивають.

Для дрібних собак вибирають миски об'ємом від 200 до 450 мілілітрів, для середніх – від 750 мілілітрів до 1,8 літра, для великих – від 2,6 літра. Об'єм потрібно враховувати та вибирати, виходячи із добової норми їжі. І до речі, щеняті можна відразу брати більшу миску, щоб двічі не витрачати гроші.

Для середніх та великих порід миски можна розташувати на підставці – вважається, що це важливо для здоров'я хребта. А ще така миска стійкіша і підлога навколо неї не забруднюється. Але якщо ваш собака витягує їжу на підлогу, то миску потрібно опустити чи поставити нижче. Основа миски має бути не вище рівня грудей вихованця, і точно не під ніс. Розміри слід вирахувати індивідуально.

Як вибрати посуд для собаки / Фото UnSplash

Крім того, потрібно враховувати нюанси породи – плоскі морди, довгі носи чи вуха, будову тіла.

Який нюанс ви точно не знали

У тварин на морді є дуже чутливі вуса – вібриси. Якщо вихованець постійно торкається цими вусами миски з їжею, це призводить до подразнення рецепторів і може розвинутися "синдром втоми вусів".

Вібриси – важливий орган на тілі тварини. Вони є не тільки у котів і собак, а й у багатьох ссавців. Це жорсткі, пружні, довгі вуса, які розташовані біля носа, пащі та над очима. У тварин вібриси – додаткові органи почуття, і вони потрібні для дотику.

Саме тому смикати тварину за вуса категорично не можна – це завдає не лише дискомфорту, а й може викликати біль. Тому варто вибирати миски, які не будуть бортиками зачіпати вібриси.

Крім того, при виборі миски важливі не тільки об'єм, підставка і матеріал, а й висота, і ширина – вона має бути комфортною для вашої тварини.