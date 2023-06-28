Так, американські вчені провели масштабне дослідження собак. Вони вивчили дані 21 000 домашніх тварин і з'ясували, як соціальні та фізичні фактори впливають на здоров'я та довголіття тварин.

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Як проводили дослідження

Вчені з кількох наукових центрів США поставили за мету з'ясувати, що дозволяє збільшити термін життя домашніх тварин і вони проаналізували дані про 21 410 вихованців.

Дослідники опитали власників тварин про рівень щоденної фізичної активності, умови проживання та прогулянки, поведінку та харчування, про ліки, які вони давали своїм вихованцям та стан здоров'я. Також вони вивчали гени, спосіб життя та дані про навколишнє середовище.

Використовуючи ці опитування, вчені виділили п'ять ключових факторів соціального середовища собаки:

благополуччя району,

загальний дохід сім'ї,

час спілкування з дітьми,

час спілкування з іншими тваринами,

вік власника.

Саме ці фактори мали найбільший вплив на здоров'я тварини та добробут.

Що показало дослідження

Як виявилося, з урахуванням віку і ваги собаки соціальне середовище могло надійно передбачити стан її здоров'я. Наприклад, в сім'ях, які зазнають фінансових або побутових труднощів, тварини були менш здорові й рухливі, в той час, як постійне спілкування з іншими вихованцями, особливо родичами, позитивно позначалося на стані собаки.

Що цікаво, дешевий корм і відсутність іграшок через проблеми з фінансами надавали на стан собаки вп'ятеро менший ефект, ніж можливість спілкування з іншими собаками.

Собаки, які мають друзів, живуть довше​ / Фото UnSplash

Так, наявність великої кількості компаньйонів є одним із ключових факторів довголіття собак. Хоча позитивний ефект мають лише чотирилапі друзі.

У сім'ях, де є багато дітей, стан здоров'я тварин був гіршим, ніж у сім'ях, де немає дітей або є 1 – 2 дитини. Ймовірно, це пов'язано з недостатньою увагою до собак з боку дорослих, які весь час витрачали на дітей і забували про вихованців.

Ще один цікавий результат – позитивний зв'язок між розміром доходу сім'ї та частотою фіксації захворювання у собак. Однак це не означає, що в багатих сім'ях живуть менш здорові собаки: просто їхні власники мають більше можливостей відвезти вихованця до ветеринара, що іноді призводить до великої кількості медичних діагнозів.

Зауважте, надалі дослідники планують на меншій вибірці в 1 000 собак вивчити вплив соціального середовища на фізіологічний стан цих тварин, протягом кількох років збираючи у них зразки крові та проводячи інші аналізи. Оскільки собаки, як і люди, – високосоціальний вид, отримані результати можуть бути корисними для покращення якості життя не лише вихованців, а і їхніх власників.