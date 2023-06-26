Воно часто сигналізує про те, що з твариною щось не так, або їй просто сумно. З усім тим багато хто вірить, що виття тварини – дуже зловіщий сигнал. Про причини такої поведінки тварин – дізнайтеся далі.

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Чому собаки виють: природні причини

Собакам така здатність дісталася від їхніх предків-вовків. Вити вони можуть з різних причин, і більшість з них – безневинні. Зокрема:

тварині сумно, вона хоче гратися і їй мало фізичної активності протягом дня;

собака хоче в туалет, і виттям нагадує, що час її вигулювати;

годованець зголоднів чи хоче пити й так просить про те, щоб його задовольнили;

нестерилізовані собаки можуть вити через сплеск гормонів, відчуваючи близьку присутність тварини протилежної статі;

хвороба, травма, що супроводжується больовим синдромом і іншими неприємними, незвичними відчуттями – сверблячкою, лихоманкою;

сверблячкою, лихоманкою; іноді собака починає вити у відповідь на виття, що доноситься здалеку, яке господарі не чують;

можливо собака почув виття сирени, тривоги або сигналізацію автомобіля десь далеко.

Як тварини можуть попередити про наближення біди

Виття собаки цілком може бути пов'язане з пожежею, що тільки починає розгоратися або бушує неподалік від вашого будинку, землетрусом або іншим природним нещастям. Навіть через смерть людини неподалік від вашої оселі тварина може сигналізувати виттям.

У цьому немає нічого містичного, дар передбачення ні до чого. Просто дим, гар, витік газу, а також запах розкладання, тліну собаки вловлюють значно раніше, ніж люди.

Наближення природних катаклізмів, ураганів, землетрусів чимало тварин, в тому числі собаки, теж відчувають.

Також вони розпізнають багато хвороб на ранній стадії, оскільки патологічні процеси в організмі супроводжуються непомітною для людей зміною запаху тіла. Незвичний запах вселяє тривогу, змушує вити.

Виттю собаки приписують містичне значення

Трапляється, що собака виє напередодні пограбування квартири, насильницької смерті господаря в результаті ДТП, нещасного випадку, від рук злочинця. Хтось пояснює це простим збігом, а хтось вірить, що тварини здатні відчувати тонкі матерії, енергетичні коливання, недоступні людському сприйняттю.

Чому собаки виють / Фото UnSplash

В народі також вірять, що виттям пес може передбачити чиюсь смерть неподалік. Це можна пояснити так само простим збігом або ж хворобою, яка має запах. Відомо, що собаки мають відмінний нюх, тому відчувають фізіологічні зміни в тілі людини.

Саме тому собак наділяють властивістю відчувати смерть поруч – когось із членів сім'ї або людини по сусідству.

Які породи найчастіше виють

Деякі породи собак мають більшу схильність до виття, що потрібно розуміти перед тим, як завести такого улюбленця. Отже, до найбільш гучних порід варто віднести:

Хаскі — природно виведена порода, яка дуже нагадує вовка. Хаскі соціалізувались, але не втратили власного незалежного характеру. Тому вони продовжують багато вити, що інколи дратує власників собак та їх сусідів. Маламут — робоча порода собак, яка як зовнішнім виглядом, так і характером нагадує хаскі. Тому не дивно, що вони також полюбляють продемонструвати власні емоції за допомогою протяжного виття. Бладхаунд — це один із найбільш габаритних гончаків, відрізняється характерною зовнішністю. Справжній англійський аристократ, який виє не так часто, як хаскі чи маламути, але їхнє виття в рази гучніше. Саме тому бладхаунди зовсім не підходять для квартирного проживання. Шотландська вівчарка — дуже активний та ефективний робочий собака, який любить сильно вити. Саме тому шелті стане чудовим компаньйоном для проживання у заміському будинку, але у квартирі його господарі обов'язково відчують певні незручності. Ескімоський шпіц або ескімоський собака — насправді породу вивели німецькі емігранти у США, але саме така назва за нею закріпилася. Це досить розумна та красива тварина, яка споріднена з хаскі та маламутами. І схильність до виття у них також спільна. Басет-гаунд — ще один гончак з Британських островів. Відрізняється досить енергійним характером, хоча на батьківщині цю породу називають "диванним собакою" через те, що він полюбляє м’які місця. Басет-гаунд дуже соціалізовані, тому вони полюбляють заявити про самотність та сум через виття. Східноєвропейська лайка — робоча порода собак, яка всюди готова супроводжувати господаря. Якщо ця тварина залишається на довгий час наодинці, то починає протяжно вити.

Тож, якщо почули виття тварини, варто переконатися, чи не є причиною такої поведінки фізіологія, а потім вже починати шукати інші, надприродні причини.