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У помірних кількостях цей продукт безпечний для кішок. Однак, для тварин небезпечні борошняні вироби та випічка з родзинками або часником. Ці інгредієнти токсичні для котів. Цибулю і часник в раціоні кішок можуть стати причиною важких форм анемії. Також кішкам шкідливий хліб з горіхами, бо останні важко перетравлюються.

Перед тим як дати вихованцеві покупний хліб, не забудьте вивчити його склад. Не рекомендується давати вихованцям борошняні вироби з високим вмістом солі, або цукру. Безумовно, хліб не повинен бути основним продуктом в раціоні котячих, оскільки вони відносяться до м'ясоїдних тварин.

У хлібі містяться вітаміни і мінерали, якщо кішка дуже любить цей продукт, то цей факт може свідчити про брак якогось елементу. Наприклад, заліза, магнію, калію або магнію. Переважно давати тварині житній або пшеничний хліб. Ці сорти багаті поживними речовинами.

Чим шкідливий хліб для кішок?

Борошняні вироби не слід давати кішці з чутливою травною системою. Якщо після вживання хліба у тварини виникає блювота, діарея або закреп, то розсудливо буде виключити цей продукт з раціону.

Важливо пам'ятати, що хлібобулочні вироби містять складні вуглеводи. Їх надлишок може стати причиною ожиріння, цукрового діабету, артриту у тварини та нестачі таурину. Наслідками нестачі цієї речовини нерідко стають серйозні проблеми зі здоров'ям:

випадання вовни,

руйнування зубів,

проблеми з репродуктивною системою, що особливо негативно позначається на вагітних кішок,

серцево-судинні проблеми.

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Чим небезпечні борошняні вироби для кішок / Фото UnSplash

Як правильно давати кішці хліб?

Отже, відповідь на питання, чи можна давати кішці хліб, буде ствердною. Щоправда, в раціоні вихованця цей продукт повинен з'являтися не часто і лише в невеликих кількостях.

Правильно давати кішці кілька невеликих шматочків хліба, попередньо переконавшись, що в складі немає шкідливих для здоров'я вихованця інгредієнтів: часнику, родзинок, цибулі чи спецій.