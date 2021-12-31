Шипів та "сварився": мережу розсмішив кіт, який не хотів вичісуватися
Джерело:тікток damselindisarray
У соціальних мережах активно поширювалося відео, на якому вичісували кота. У тікток ролик зібрав понад 8 мільйонів переглядів.
Користувачів соціальних мереж розвеселила реакція кота, коли він побачив шматочки своєї шерсті.
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Спочатку домашній улюбленець спокійно лежав на коробці. Це допомогло господарям зробити таку потрібну пухнастого процедуру – вичісування. Коли на щітці назбиралася велика кількість шерсті, вона впала поруч з котом.
Дивіться відео: як кіт відреагував на вичісування
Реакція кота на побачене розвеселила мережу, адже чотирилапий почав "сваритися" та шипіти на господарів. Згодом він гнівно зістрибнув з коробки на підлогу і, ймовірно, пішов до господаря.
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