Шипів та "сварився": мережу розсмішив кіт, який не хотів вичісуватися

31 грудня 2021 , 14:40
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Джерело:

тікток damselindisarray

У соціальних мережах активно поширювалося відео, на якому вичісували кота. У тікток ролик зібрав понад 8 мільйонів переглядів.

Користувачів соціальних мереж розвеселила реакція кота, коли він побачив шматочки своєї шерсті.

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Спочатку домашній улюбленець спокійно лежав на коробці. Це допомогло господарям зробити таку потрібну пухнастого процедуру – вичісування. Коли на щітці назбиралася велика кількість шерсті, вона впала поруч з котом. 

Дивіться відео: як кіт відреагував на вичісування

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Реакція кота на побачене розвеселила мережу, адже чотирилапий почав "сваритися" та шипіти на господарів. Згодом він гнівно зістрибнув з коробки на підлогу і, ймовірно, пішов до господаря.

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Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.

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Автор: Марія Лелека