Пользователей социальных сетей развеселила реакция кота, когда он увидел кусочки своей шерсти.

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Сначала домашний любимец спокойно лежал на коробке. Это помогло хозяевам сделать такую нужную пушистому процедуру – вычесывание. Когда на щетке накопилось большое количество шерсти, она упала рядом с котом.

Смотрите видео: как кот отреагировал на вычесывание

Реакция кота на увиденное развеселила сеть, ведь четырехлапый начал "ссориться" и шипеть на хозяев. Впоследствии он гневно спрыгнул с коробки на пол и, вероятно, пошел к хозяину.

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Для того, чтобы кот был здоровым и счастливым, он требует сбалансированного питания. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь.

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