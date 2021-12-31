Користувачів соціальних мереж розвеселила реакція кота, коли він побачив шматочки своєї шерсті.

Цікаво Ексклюзивні подарунки для котиків: якою новинкою можна потішити улюбленця

Спочатку домашній улюбленець спокійно лежав на коробці. Це допомогло господарям зробити таку потрібну пухнастого процедуру – вичісування. Коли на щітці назбиралася велика кількість шерсті, вона впала поруч з котом.

Дивіться відео: як кіт відреагував на вичісування

Реакція кота на побачене розвеселила мережу, адже чотирилапий почав "сваритися" та шипіти на господарів. Згодом він гнівно зістрибнув з коробки на підлогу і, ймовірно, пішов до господаря.

Читайте також Кошенята уважно дивилися мультсеріал "Том і Джеррі": кумедне відео

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.

Як харківський кіт Степан став зіркою мережі: дивіться відео