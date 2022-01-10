Шипів, кусався та дряпався: як лабрадор допоміг кошеняті перестати всього боятися

Кошеня було страшенно налякане, коли опинилося в прийомній сімʼї. Проте турбота лабрадора допомогла йому повірити людям.

Працівниця притулку для тварин, яку звати Кендал Бенкен, першою познайомилася з кошенятком та дала імʼя – Бетті.

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На початку було складно навіть сказати хлопчик це чи дівчинка. Щоб взяти кошеня на руки, доводилося використовувати товстий рушник. Усе через те, що малюк шипів, дряпався та кусався.



Як поводилося кошеня / Фото Kendal Benken​

Жінка вирішила взяти Бетті до себе, аби допомогти адаптуватися. За її словами, головне у вихованні диких кошенят – аби вона була частиною вашого повсякденного життя та могла не ховатися.

Як відбувалася адаптація

Кендал поселила Бетті у просторій собачій клітці, яку поставила посеред кухні. Біля кошеняти постійно ходили люди та собаки. Лабрадор Труві взагалі взяла крихітку під свою опіку і поводилася з нею, як з рідною.

У минулому житті Труві явно була мамою кошенят,

– прокоментувала Кендал.

Жінка тримала Бетті за допомогою рушника та гладила по голові, аби кошеня звикало до людських доторків.



Кішка звикає до людей / Фото Kendal Benken​

Бетті прийняла дружбу лабрадора та пішло на контакт. Крім того, кошеня почало виходити з клітки, проте тільки поруч із великою собакою.

Дивіться фото дружби собаки та кошенятка:

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Згодом малюк вирушив з прийомної сімʼї до постійного житла. Нову господиню Бетті звуть Роза. На думку Кендал, вони вдало знайшли одна одну. А щоб "прийомна мама" не сумувала, Роза постійно надсилає світлини кішки та розповідає про її життя.

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