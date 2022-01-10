Работница приюта для животных, которую зовут Кендалл Бенкен, первой познакомилась с котенком и дала имя – Бетти.

Интересно Эксклюзивные подарки для котиков: какой новинкой можно порадовать любимца

В начале было сложно даже сказать мальчик это или девочка. Чтобы взять котенка на руки, приходилось использовать толстое полотенце. Все потому, что малыш шипел, царапался и кусался.



Как вел себя котенок / Фото Kendal Benken

Женщина решила взять Бетти к себе, чтобы помочь адаптироваться. По ее словам, главное в воспитании диких котят – чтобы она была частью вашей повседневной жизни и могла не прятаться.

Как происходила адаптация

Кендалл поселила Бетти в просторной собачьей клетке, которую поставила посреди кухни. Возле котенка постоянно ходили люди и собаки. Лабрадор Труви вообще взяла кроху под свою опеку и обращалась с ней, как с родной.

В прошлой жизни Труви явно была мамой котят,

– прокомментировала Кендалл.

Женщина держала Бетти с помощью полотенца и гладила по голове, чтобы котёнок привыкал к человеческим прикосновениям.



Кошка привыкает к людям / Фото Kendal Benken

Бетти приняла дружбу лабрадора и пошло на контакт. Кроме того, котёнок начал выходить из клетки, однако только рядом с большой собакой.

Смотрите фото дружбы собаки и котенка:

Читайте также Везли на кровати: собаки устроили трогательную прогулку для пожилого друга

Впоследствии малыш отправился из приемной семьи в постоянное жилье. Новую хозяйку Бетти зовут Роза. По мнению Кендалл, они удачно нашли друг друга. А чтобы "приемная мама" не скучала, Роза постоянно посылает фотографии кошки и рассказывает о ее жизни.

Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, что способствует их здоровью и благополучию.

Как харьковский кот Степан стал звездой сети: смотрите видео