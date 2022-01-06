Собака Ремі не міг залишити своє місце для лежання, тому господарі вигадали метод, як влаштувати улюбленцю прогулянку. Їх ідею підтримали навіть чотирилапі друзі.

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Для цього невеличке собаче ліжко встановили на маленьку платформу з колесами. Від неї тягнулися два ремені, які чіплялися за нашийники лабрадорів.

Чотирилапі друзі тягнули візок зі старшим собакою, що допомогло влаштувати йому незвичну прогулянку.

Господарі захотіли зробити останні дні старого собаки щасливими та веселими. Лабрадори також у цьому багато допомагали, адже вони постійно грали з Ремі. "Ніколи не відмовляйтеся від свого собаки. Є речі, які ми можемо зробити, щоб допомогти їм у їхній подорожі", — зазначила господиня чотирилапих.

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