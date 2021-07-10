Шимпанзе-алкоголіки та інші цікаві факти про тварин, що ламають мозок
Джерело:A-Z Animals
Усі тварини унікальні та неповторні, а багато з них уміють дивувати нас своїми витівками. Але не жартами єдиними вони нас можуть дивувати. Про надзвичайні особливості тварин, в які одразу важко повірити – читайте у матеріалі.
У світі нараховується понад 1 мільйон видів тварин, і кожен з них має свої особливості та "родзинки".
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Акули, що світяться в темряві
Існує щонайменше 15 видів глибоководних акул, які здатні випромінювати світло. Ці акули живуть надзвичайно глибоко в океані, куди не досягає сонячне світло. Морські біологи стверджують, що ця здатність акул є таким собі камуфляжем від інших морських мешканців.
Дивовижні акули / Фото A-Z Animals
Шимпанзе, що люблять напиватися
У Гвінеї існує певний вид пальм, у соку яких є великий вміст алкоголю. Цим соком дуже люблять частуватися місцеві шимпанзе.
Шимпанзе Гвінеї навіть навчилися використовувати лист, як чашку, що пити улюблений сік / Фото A-Z Animals
Собаки відчувають час
Собаки можуть передбачити, коли господарі можуть повернутися додому. Вони розвивають це вміння системно, коли людина повертається додому в один і той самий час. На думку вчених, вони можуть це визначати ще й по тому, скільки запаху господаря залишилося в будинку.
Сильний нюх – одна із визначальних особливостей собак / A-Z Animals
Очі оленів змінюють колір залежно від пори року
Блискучий, дзеркальний шар за сітківкою в очах північних оленів змінює кольори залежно від сезону. Коли настає літо, вони мають золотистий колір, а зимою – синій.
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Білі ведмеді мають чорну шкіру
У білих ведмедів чорна шкіра, яка допомагає їм поглинати якомога більше тепла. Шерсть у них не біла, а складається з прозорих, порожнистих трубочок кератину. Ці трубки розсіюють світло так, що людське око сприймає шерсть ведмедів як білу.
У білих ведмедів особлива шкіра, яка допомагає зберігати тепло / Фото A-Z Animals
Немовля кенгуру при народженні має розмір виноградини
Коли народжується дитина-кенгуру, яку називають джої, вона має крихітний розмір, приблизно у виноградину. Малюк настільки слабкий, що навіть не може смоктати, тому мати закачує молоко йому в горло.
Дитинчати кенгуру надзвичайно крихітні / Фото A-Z Animals