Унаслідок масової загибелі білок у зоопарку розпочато розслідування. Адже з 40 особин живі тільки 9.

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В Токіо у зоопарку сталася масова загибель білок

Відомо, що 4 грудня співробітники зоопарку в межах санітарних заходів дали всім гризунам антипаразитний препарат, а також обприскали їхні клітки інсектицидом.

Однак, незабаром після того, як тварин повернули в клітки, одна зі звичайних японських білок захворіла та померла. Протягом наступного тижня те ж саме сталося ще з трьома десятками тварин – до ранку 11 грудня 31 білка була мертва. Так, з 40 гризунів, які мешкають у зоопарку, живими залишилося тільки 9.

Наразі все ще триває розслідування інциденту. Ми спостерігаємо за 9 білками, що залишилися живими,

– кажуть у зоопарку.

Співробітники розплідника сподіваються дізнатися причину загибелі гризунів, для цього проводять розтин і патологоанатомічні засоби.

Що могло трапитися?

В межах профілактичних дій було використано 3 препарати. Співробітники зоопарку запевняють, що ці ж препарати були використані раніше для лікування білок, і цього разу доглядачі діяли згідно з інструкцією.

В Токіо у зоопарку сталася масова загибель білок / Фото Unsplash

Утім, керівництво зоопарку також визнає, що наразі все ще не можна виключити можливість того, що "гризуни були отруєні саме цими препаратами".

Представники розплідника заявили, що клітки тварин були очищені та визнані безпечними, а тому решта 9 білок повернулися на виставку.

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