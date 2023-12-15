Вид був відновлений завдяки зусиллям міжнародних організацій зі збереження природи. Тепер антилопи знову мандрують Африкою.

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У дику природу Африки повернулися рідкісні антилопи

Сахарський орикс, також відомий як шаблерогий орикс або шаблерога антилопа, – це сарнобик, що мешкає в пустелі. Він може похвалитися довгими гострими рогами у формі шаблі, за що й отримав свою назву.

Колись процвітаюча популяція цих тварин у Північній Африці за останні десятиліття зіткнулася з руйнівним скороченням. Катастрофічне поєднання тривалих посух і нестримного браконьєрства призвело до різкого падіння їх чисельності з 1980-х років.

Сахарський орикс тепер не вважається вимерлим / Фото Unsplash

У результаті ці істоти були оголошені вимерлими в дикій природі до 2000 року, існуючи тільки в неволі в колекціях по всьому світу.

Було запущено проєкт відновлення цього виду

У межах амбітної роботи, спрямованої на відновлення популяції ориксів, у 2016 році було випущено 21 особину в дику природу в Чаді. Щоб гарантувати ретельний контроль за їхнім місцем перебування, кожна з них була оснащена супутниковим нашийником GPS. Дивно, але лише через 6 місяців після їхнього випуску народилося перше теля.

Відтоді цей вид, який колись скорочувався, пережив значне відродження, і кількість молодих особин у їхньому природному середовищі існування зараз зросла до 510.

Сахарський орикс / Фото Unsplash

У новому дослідженні дослідники оцінили ефективність ініціатив з відновлення, спрямованих на відновлення 95 видів, які раніше вважалися вимерлими в дикій природі, серед яких сахарський орикс.

Обнадійливо те, що отримані дані дозволили суттєво змінити класифікацію цього виду антилоп, піднявши його з "Вимерлих у дикій природі" до трохи менш вразливого – "Зникаючих".

Хоча вид все ще перебуває під загрозою зникнення, роботи зі збереження в Чаді, Тунісі, Марокко і Сенегалі істотно знизили цей ризик,

– каже доктор Таня Гілберт.

Цей успіх є зразком того, що міжнародна співпраця та зусилля зі збереження можуть змінити долю вимираючих видів.

Вимираюча самка лемура народила 3 дитинчат

В австралійському зоопарку надзвичайно рідкісна самка лемура несподівано народила трьох дитинчат. Вид перебуває під загрозою зникнення і зустрічається лише у дикій природі на острові Мадагаскар.

Це трапилося в парку дикої природи Алтіна (Altina Wildlife Park), що у Новому Південному Уельсі. Фахівці хочуть вивчити дані ДНК-тестування, аби знайти їхнього батька, адже не розуміють, за яких обставин це могло статися.