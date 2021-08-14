Щось пішло не так: ці кумедні тварини вміють здивувати своїх власників – фото
14 серпня 2021 , 12:43Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Домашні улюбленці вміють розвеселити й подарувати хороший настрій. А якщо господарі встигають зробити хороше фото – песики й котики мають всі шанси стати зірками мережі.
Спати догори ногами, залізати у найнесподіваніші місця, смішити своїм виглядом – на все це здатні наші улюбленці. Подивіться фото домашніх тварин, які точно піднімуть вам настрій.
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Цей песик хоче бути гусінню
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Знайшов зручний спосіб спати
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У песика чудова розтяжка
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Кіт, який вміє дивувати
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Просто милий песик, якому зручно спати саме так
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Щоб не пропустити, коли на стіл поставлять їжу
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Грація котика
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Ще одна чудова поза для сну
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Ця кішка полюбляє так лежати
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Філософські думки прийшли до цього котика зненацька
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