Суми різні: скільки витрачають українці на потреби домашніх улюбленців щомісяця
Після купівлі чотирилапого друга починається складний етап виховання та утримання. Потреби тварин усіх розмірів мало відрізняються, бо кожен повинен їсти, мати іграшки та лежанку, проходити медогляд у ветеринара, стригтися тощо. Різниця лише у кількості та частоті отримуваних послуг.
Відповідно, змінюється і сума, яку необхідно витрачати щомісяця. Так, дослідницька компанія Gradus Research разом із Royal Canin провели дослідження, в межах якого з'ясували середньомісячні витрати на власних улюбленців.
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Понад 50% українців витрачають до 1 500 гривень на потреби собак
У дослідженні взяли участь понад 1 200 осіб віком від 18 до 60 років, які проживають в Україні. Учасники самостійно заповнювали анкети в мобільному додатку.
З початку війни безліч тварин опинилися на вулиці, та багато українців прагнуть знайти їм домівку. І це природно, адже тварини допомагають пережити стрес, зменшують рівень тривожності та загалом підвищують настрій,
– пишуть дослідники.
Згідно з результатами, близько 56% опитаних розповіли, що витрачають на утримання домашніх улюбленців від 500 до 1 500 гривень щомісяця. Зокрема, лише 3% опитаних витрачають від 3 000 до 6 000 гривень, тоді як тільки 1% вкладає понад 6 000 гривень у потреби чотирилапих.
Власники тварин найбільше витрачають грошей на:
- якісне харчування улюбленця,
- ласощі та смаколики,
- іграшки,
- відвідування ветеринара, щеплення, антипаразитарна обробка та інші необхідні ветеринарні маніпуляції,
- пакетики для прибирання за собаками на вулиці тощо.
На що і скільки витрачають українці на домашніх улюбленців / Інфографіка Gradus Research
Зазначається, що якісний корм забезпечує тварин необхідними поживними речовинами та допомагає запобігти деяким хворобам у майбутньому. Також основою доброго здоров'я залишаються регулярне відвідування ветеринара та щеплення.
Також українців запитали про обізнаність щодо концепції 5 свобод тварин, які визначають основні принципи добробуту домашніх улюбленців. Лише 38% опитаних українців чули про концепцію.