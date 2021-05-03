Сезон їжаків: що робити, якщо знайшли у лісі чи на городі колючу тваринку

Чимало людей під час відпочинку на природі або роботи на городі знаходять їжаків. Іноді можна побачити навіть ціле сімейство: самку з малятами. Навіть мешканці міста можуть увечері зустріти цього "лісового гостя" на вулиці.

Зустрівши їжака, усі хочуть його нагодувати, взяти на руки й сфотографувати. Найкраще – не чіпати колючого звіра і дати йому змогу йти далі у своїх їжачих справах.

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Найкраще – зовсім не чіпати їжаків / Фото Unsplash

Часто буває, що їжаків знаходять коти або собаки. Не потрібно дозволяти вашому улюбленцеві гратися їжаком. Це викликає величезний стрес у тваринки й може призвести до загибелі їжака.

Окрім того, людям теж краще не чіпати їжаків, не торкатися їх та не брати до рук. Ці милі тваринки можуть переносити смертельно небезпечні хвороби: сказ, сальмонельоз, жовту лихоманку, лептоспіроз, лишай. А на голках у їжаків можуть жити паразити: блохи та кліщі. Тому найкраще рішення – дати їжаку спокій.

Якщо ви знайдете їжака на своєму городі, можна покласти йому трохи їжі.

Чим можна нагодувати їжака

сирим несолоним м'ясом або фаршем,

котячим кормом,

вареним нежирним м'ясом,

невеликою кількістю фруктів або овочів.



Їжакам можна давати м'ясо, а от молоко їм шкодить / Фото Unsplash

Чимало людей вважають, що їжаку потрібно дати молока. Це міф! Молоко викликає у їжаків проблеми з травленням, зневоднення й може навіть призвести до загибелі тваринки. Тому у жодному разі не давайте їжаку молоко.

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Не хвилюйтеся, якщо на вашому подвір'ї чи в городі постійно гуляють їжаки. Вони не приносять шкоди, а навпаки, знищують шкідливих комах. Тому їжак – помічник людей і допомагає їм зберегти урожай.







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