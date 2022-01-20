Користувачка соціальної мережі Reddit встановила у своїй спальні приховану камеру. Жінка хотіла побачити, як собака поводиться, коли залишається сама.

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Домашній улюбленець стягнув з тумбочки якусь річ дівчини. Потім поклав її на ліжко і ліг зверху. Вівчарка не жувала, не рвала і не псувала одяг. Здавалося, що вона "обіймає" речі господині, адже сумує за нею.

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Які історії залишали користувачі

Під дописом люди почали активно ділитися своїми історіями з домашніми улюбленцями. Виявилося, що так робить багато тварин, коли залишаються самі вдома.

"Моя вівчарка також так робить. Вона тягне штани на свою лежанку та обіймається з ними. Ми любимо робити фото цих моментів і відсилати їх одне одному".

"Мій золотистий ретривер робить це з домашнім взуттям чи туфлями. Його улюблене місце – біля сходів навпроти вхідних дверей. Коли ми приходимо додому, вона лежить там, обіймаючись з нашим взуттям".

"Коли я йду з дому, завжди залишаю на ліжку свою нічну сорочку. Кіт любить на ній спати".

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"Я іноді теж залишаю собаці свій одяг. Чула, що це діє на домашніх тварин заспокійливо. Не знаю, чи це так, чи ні, але я люблю свого пса і віддала б йому весь світ, якби могла".

"Це одночасно і дратує, і розчулює. Мій собака стягує з полиці десь 8 пар взуття і робить з них гніздо".

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