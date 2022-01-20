Пользователь социальной сети Reddit установила в своей спальне скрытую камеру. Женщина хотела увидеть, как собака ведет себя, когда остается сама.

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Домашний любимец стащил с прикроватной тумбочки какую-то вещь девушки. Потом положил ее на кровать и улегся сверху. Овчарка не жевала, не рвала и не портила одежду. Казалось, что она "обнимает" вещи хозяйки, ведь скучает по ней.

Смотрите видео: что собака делала с одеждой хозяйки

Какие истории оставляли пользователи

Под постом люди начали активно делиться своими историями с домашними любимцами. Оказалось, что так поступает много животных, когда остаются дома одни.

"Моя овчарка тоже так делает. Она тянет штаны на свою лежанку и обнимается с ними. Мы любим делать фото этих моментов и отправлять их друг другу".

"Мой золотистый ретривер делает это с домашней обувью или туфлями. Его любимое место – у лестницы напротив входной двери. Когда мы приходим домой, она лежит там, обнимаясь с нашей обувью".

"Когда я ухожу из дома, всегда оставляю на кровати свою ночную рубашку. Кот любит на ней спать".

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"Я иногда тоже оставляю собаке свою одежду. Слышала, что это действует на домашних животных успокаивающе. Не знаю, так ли это, или нет, но я люблю своего пса и отдала бы ему весь мир, если бы могла".

"Это одновременно и раздражает, и умиляет. Моя собака стягивает с полки где-то 8 пар обуви и делает из них гнездо".

Когда люди и домашние животные живут вместе, жизнь становится более насыщенной. Для того чтобы любимец радовал вас своим счастливым и здоровым видом длительное время, ему нужна только самая лучшая еда. Выбирайте Purina® и узнайте больше о собаках здесь.

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