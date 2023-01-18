Кожному добре відомо, що ці тварини не люблять тривалих зорових контактів. Якщо ви довго і пильно будете дивитися на кота чи кішку, їм буде дискомфортно і загрозливо. Натомість коти можуть передавати своїм поглядом ласку і любов.
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Pets 24 спробував з'ясувати, що означає, коли кішка завмирає та пильно дивиться на свого господаря.
Що може означати проникливий погляд кішок
- Причина 1 – якщо ваш вихованець з'явився в будинку нещодавно, то поглядом може мати намір з'ясувати, хто в домі господар. Зоопсихологи вважають, що тварини, як і люди, дивляться прямо в очі, коли хочуть дізнатися про "лідерство". Тварина буде дивитися в очі й намагатися зрозуміти, хто домінуватиме – відведете першими очі, чотирилапий зробить висновок, що у парі "кішка – людина" домінує він.
- Причина 2 – тварина буде дивитися пильно, якщо господар починає виконувати якісь незвичайні справи, які раніше в будинку ніхто не робив. Наприклад, якщо несподівано почати рухати меблі або займатися спортом. В такі моменти пухнасті не розуміють, що за нові дії виконуються, і потребують часу для адаптації.
- Причина 3 – кішки можуть відчувати безліч емоцій, оскільки є істотами чутливими. Часом на них теж накочує нудьга. У такому разі вони будуть шукати собі "жилетку", яка запропонує їм співчуття, допомогу або ласку. Звичайно, вихованець звернеться до вас – буде намагатися підійти якомога ближче та залізти на руки, які будуть його пестити. Домашній улюбленець може поводитися так і тоді, коли господареві потрібно співчуття.
Що означає, якщо кішка завмирає і пильно дивитися на господаря / Фото UnSplash
- Причина 4 – якщо у кішки погляд м'який, трохи примружений, то це ознака кохання і відданості. Тривалий ніжний погляд і повільне моргання означає симпатію і називається "Котячий поцілунок". Знайте, якщо кіт на вас дивиться таким поглядом, він вас обожнює!
- Причина 5 – якщо кішка вас гіпнозує, цілком можливо, що вона просто чогось хоче: їжі, води, ванни, ігор чи уваги.
Погляд дає зрозуміти дуже багато, і не тільки людський, кішки поглядом теж передають емоції.