Кожному добре відомо, що ці тварини не люблять тривалих зорових контактів. Якщо ви довго і пильно будете дивитися на кота чи кішку, їм буде дискомфортно і загрозливо. Натомість коти можуть передавати своїм поглядом ласку і любов.

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Що може означати проникливий погляд кішок