Що негаразд з цими песиками: власники поділилися курйозними фото
7 грудня 2021 , 21:16Читать новость на русском
Джерело:Boredpanda
Іноді собаки можуть бути дуже ексцентричними та кумедними. Деякі з них намагаються нагодувати улюблену іграшку, а інші – показують коту, хто господар у домі, сідаючи йому на морду.
Але попри дивну поведінку, власники все одно обожнюють своїх чотирилапих. І роблять дуже кумедні фото, що підіймають настрій кожному.
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