Що негаразд з цими песиками: власники поділилися курйозними фото

7 грудня 2021 , 21:16
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Джерело:

Boredpanda

Іноді собаки можуть бути дуже ексцентричними та кумедними. Деякі з них намагаються нагодувати улюблену іграшку, а інші – показують коту, хто господар у домі, сідаючи йому на морду.

Але попри дивну поведінку, власники все одно обожнюють своїх чотирилапих. І роблять дуже кумедні фото, що підіймають настрій кожному.

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Коли власник поставив камеру та побачив, як спить улюбленець


Фото Reddit

Це пес чіпає всіх тварин у "дитячому садочку"


Фото Reddit

Спершу пес переконався, що за ним ніхто не стежить


Фото Reddit

Цей собака може просидіти так увесь день


Фото Reddit

А цей песик професійно позбувається подушок на дивані


Фото Reddit

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Чи вдасться йому дістати кекс?


Фото Reddit

Дуже зручна поза для сну


Фото Reddit

Встромляє палки в колеса, тобто в лапи


Фото Reddit

Цей хаскі – король драми


Фото Reddit

Цьому песику заборонили сидіти на дивані, тому він ставить туди шматочок шкіри


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Більше фото дуже кумедних собак дивіться тут / Фото Reddit

 

Важливо: дивіться відео, як прибирати за своїми собаками

Автор: Аліна Рудченко