Що може поміститися в пащу собаки: показали в кумедній фотосесії

5 лютого 2022 , 16:40
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Джерело:

Boredpanda

Боксер на прізвисько Дозер – зірка чудових світлин. Це й не дивно, адже тітка його власниці – фотографка із Західної Австралії.

Дозер навчився тримати у своїх зубах майже все, що йому дає власниця. Пес так ніжно тримає будь-який предмет, що йому до снаги навіть утримувати повітряну кульку.

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Що може поміститися в пащу собаки

Повітряна кулька


Фото Houndstooth Studio

Букет квітів


Фото Houndstooth Studio

Лист пальми


Фото Houndstooth Studio

Дитяча іграшка


Фото Houndstooth Studio

Лоток для продуктів


Фото Houndstooth Studio

Лійка для вазонів


Фото Houndstooth Studio

Книга


Фото Houndstooth Studio

М'який ведмедик


Фото Houndstooth Studio

Рятувальне коло


Фото Houndstooth Studio

Домашній капець


Фото Houndstooth Studio

Лоток для яєць


Фото Houndstooth Studio

Пластикова пляшка


Фото Houndstooth Studio

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Автор: Аліна Рудченко