Безумовно, дітям і навіть тваринам було дуже весело на самоті. А ось результат навряд чи здатен потішити батьків.

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Пітбультер'єра навчили гарних манер

Що буде, якщо залишити разом дітей та домашніх тварин
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А білого пса перетворили у чисте полотно

Що буде, якщо залишити разом дітей та домашніх тварин
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