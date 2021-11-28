Безумовно, дітям і навіть тваринам було дуже весело на самоті. А ось результат навряд чи здатен потішити батьків.
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