Безусловно, детям и даже животным было очень весело играть без взрослых. А вот результат вряд ли способен порадовать родителей.

Читайте также Влажный корм в питании кота: какие положительные изменения будут наблюдать хозяева

Кот превратился в мушкетера

Что будет, если оставить вместе детей и домашних животных
Фото Reddit

А у собаки на голове почему-то оказался носок

Что будет, если оставить вместе детей и домашних животных
Фото Reddit

Питбультерьера научили хорошим манерам

Что будет, если оставить вместе детей и домашних животных
Фото Reddit

А в этой семье растет маленький художник

Что будет, если оставить вместе детей и домашних животных
Фото Reddit

Может ли собака выглядеть как травести-дива?

Что будет, если оставить вместе детей и домашних животных
Фото Reddit

Далматину решили добавить немного цветов

Что будет, если оставить вместе детей и домашних животных
Фото Reddit

Интересно Кошка-русалка: хозяин показывает жизнь особой домашней любимицы

А белую собаку превратили в чистое полотно

Что будет, если оставить вместе детей и домашних животных
Фото Reddit