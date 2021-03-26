Забагато шкіри: через патологію шарпей став популярним в мережі

Шестимісячне цуценя шарпея на прізвисько Харві здобуло неабияку популярність в інстаграмі. Усе завдяки рідкісній патології, що робить його несхожим на інших собак.

Через свою особливість цуценя не могло бачити до 5 місяців. Ветеринарам навіть довелося рятувати малюка від зайвої шкіри над очима.

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Пес схожий на недбало кинутий плед / Фото harvey.thesharpei / Instagram

Хазяйка собаки опублікувала його фото в мережі. Цуценя стало популярним, бо має стільки складок, що його майже неможливо відрізнити від недбало кинутого пледа або рушника.

"Мама" песика – 22-річна іспанка Тереза Молл Аргуімбау. Дівчина мешкає на острові Менорка зі своїми вихованцями.

За словами дівчини, Харві – її найбільш "зморшкуватий" улюбленець. Шарпей потребує особливої уваги та догляду. Двічі на день йому потрібно чистити та дезінфікувати всі складки. Якщо цього не робити, шкірі собаки загрожують запалення та інфекції.

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Пес народився разом з братом та сестрою – Луї та Доною. Але з усіх цуценят саме Харві мав найбільше зморшок.

Через те, що шкіра нависала над очима, собака не міг повноцінно бачити. Ветеринарам довелося накладати шви, щоб допомогти цуценяти відкрити очі ширше.

Щотижня доводилося водити малюка до лікаря, щоб поправити шви. Лише через кілька місяців шарпей нарешті зміг подивитися на світ.



Харві з братом і сестрою / Фото harvey.thesharpei / Instagram

Протягом декількох місяців він натикався на двері, стільці, столи, ліжка і не міг грати, тому що боявся поворухнутися, – розповідає хазяйка.

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Харві має власну сторінку в інстаграмі, де хазяйка публікує фото та відео свого улюбленця. В реальному житті пес також приваблює багато уваги – він став місцевою знаменитістю на острові, де мешкає.