Як у зіркового подружжя Бабкіних з'явилися 3 сфінкси

Сергій і Сніжана Бабкіни – щасливі власники трьох сфінксів. Щоправда, любов до лисих котів з'явилася у Сергія не так давно. Раніше він називав їх огидними і всіляко опирався заведенню будь-якого чотирилапого вдома.

Розповідаємо про те, як їхній дім поповнився спершу двома сфінксами, а потім ще і третім.

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Сергій Бабкін терпіти не міг сфінксів

Сніжана Бабкіна якось розповіла: 10 років вони прожили у шлюбі з Сергієм без домашніх тварин. Але вона не витримала, та ще й донька Веселинка почала просити улюбленця. Тоді сказала Сергієві, що хоче кота сфінкса. На це вона зустріла вкрай негативну реакцію: Бабкін сказав, що у його домі не буде жодних лисих котів.

В інтерв'ю Каті Осадчій він щиро розповів: ненавидів сфінксів і не розумів, як люди з ними живуть.

Я просто ненавидів цих тварюк. Я не знаю, як їх можна було назвати. Коли мені показували їх на телефоні, я говорив: "Прибери, будь ласка, а то я зараз розіб'ю твій телефон",

– зізнався Бабкін.

Тоді Сніжана запропонувала просто поїхати у розплідник і подивитися на них. Не більше. Але там сталося щось неймовірне: Бабкін побачив сіру кошеня-дівчинку і вирішив забрати її додому для себе.

Брати одразу двох сфінксів не планували

Проте це не входило у план Сніжани: вона хотіла білого сфінкса з блакитними очима. А таким був тільки один хлопчик.

Я сіла посеред кімнати і з цієї великої купи лисиків відокремлюється один, підходить до мене, ставить на мене лапи, залазить зверху і сидить. І цей сміливий – мій: білий з блакитними очима. Заводчиця каже: "Він вас обрав". А я їй: "Ні, це я його обрала",

– розповіла Сніжана.

Тоді Сергій сказав, що вони візьмуть обох: і білого хлопчика, і сіру дівчинку. Сніжана зазначила, що це була любов з першого погляду. Тоді їх назвали Кокос та Цея.

Де двоє, там і троє

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У липні 2020 року родина Бабкіних поповнилася ще й третім сфінксом. Відтак вийшло, що у кожного з трьох дітей Бабкіних по киці. До Цеї і Кокоса приєднався ще один кіт, якого назвали Мільфеєм.

Як це сталося, я сама поки не розумію... Мабуть, він дуже хотів до нас, ось і прийшов…

– розповіла Сніжана.

До речі, діти Сергія та його дружини Сніжани обожнюють гратись з котами та часто беруть їх для своїх фотосесій.

Сам співак зазначає: на 100% став "кошатником" і вже не уявляє життя без своєї лисої банди.

Сергій і Сніжана Бабкіни зі сфінксами / Фото з інстаграму snezhana_babkinа, babkin_official

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