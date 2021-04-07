Собаки-захисники держави: секрети підготовки чотирилапих прикордонників – відео

Кордони України охороняють не тільки люди. Вже багато років пліч-о-пліч з прикордонниками служать собаки різних розмірів та порід. Дізнайтеся, як собак готують до служби на державних рубежах.

Собак-прикордонників навчають у Кінологічному навчальному центрі Державної прикордонної служби. Їх тренують за 3 ключовими напрямками: базові команди, пошук небезпечних речовин та охорона порядку.

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Кожну собаку дресирують майже пів року / Фото Правда.тут

Не кожну собаку можна виховати так, щоб та могла служити на кордоні. Має значення порода та темперамент.

Упродовж навчання тварину закріплюють за одним інструктором. Людина має стати безперечним авторитетом для собаки.



Протягом навчання з собакою займається 1 інструктор / Фото Правда.тут

Курсант-кінолог Ярослав Поліщук обрав собі за компаньйонку бельгійську вівчарку Герду. Чоловік навчає собаку команд німецькою мовою. Усе для того, щоб інші люди не могли керувати службовим собакою.

Також собака простіше запам'ятовує саме німецькі команди. У цих словах менше звуків, вони досить різкі – пес добре на них реагує.

А спанієль на прізвисько Соня – пошуковик. Собаці 1,5 року й уже 2 місяці її навчають пошуку тютюнових виробів на кордоні.

Курсантка Аліна Царук розповідає, що навчання відбувається поступово.

Спочатку з її улюбленою іграшкою, потім додаємо запахи, потрошки збільшуємо (їх кількість), – розповідає кінологиня.

Далі іграшку поступово прибирають, і собака починає реагувати вже на потрібний запах. Так само чотирилапих навчають шукати наркотичні речовини та вибухівку.



Цю собаку навчають шукати тютюн в автомобілях / Фото Правда.тут

Інструктори ледь не цілодобово проводять час зі своїми вихованцями. Вік собак – від 8 місяців до 3 років. У цей період собака найкраще піддається дресируванню.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього



У навчальному центрі працюють зі службовими та мисливськими собаками / Фото Правда.тут

Переважно тренують собак службових порід: німецьких та бельгійських вівчарок. Також кінологи працюють з мисливськими породами: лабрадорами й спанієлями. Мисливські породи від природи наділені здібностями до пошуку.

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Базовий курс підготовки становить 5,5 місяців. Кінологи жартома називають це "дитячим садком".

У дитячому садку є і "ясла": тут виховують малюків віком від 2 місяців. Хоча малюки переважно бігають та граються, у такому місяці вже можна виявити здібності собаки та визначити напрям її підготовки.



Уже в 2 місяці зрозуміло, до якої підготовки здатне цуценя / Фото Правда.тут

Погляньте на тонкощі підготовки собак-прикорднонників: